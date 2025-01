Afrique: Gouvernance du sport dans le continent - Des défis majeurs à relever

Les ministres des Sports africains se sont réunis hier à Banjul, en Gambie, pour la conférence ministérielle interrégionale africaine du bureau de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage (COP9). Lors de cette rencontre, Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, a souligné l'importance d'une gestion saine et transparente dans la gouvernance sportive.

La 10e session de la Conférence des Parties (COP9), organisée en collaboration avec l'UNESCO, l'USADA, la WADA et l'Union Africaine, s'est tenue sous le thème : « Renforcer la gouvernance du sport en Afrique : favoriser la coopération interrégionale et la convergence pour les valeurs, l'éthique et l'intégrité du sport ». Cette rencontre visait principalement à lutter contre le dopage et à mobiliser des efforts communs pour établir une gouvernance sportive durable sur le continent africain.

Les ministres africains présents ont pris plusieurs engagements en faveur d'un renforcement de la coopération interrégionale et d'une meilleure gouvernance du sport. Pour Madagascar, cette thématique est d'une importance capitale. Le ministre Abdulah Marson Moustapha a réaffirmé la priorité donnée par l'État malgache à l'instauration d'une gestion saine et transparente dans le secteur sportif, conformément à la feuille de route qui lui a été confiée.

Des enjeux

Le contexte actuel en Afrique révèle des défis de taille pour les organisations sportives, notamment en matière de transparence, d'optimisation des ressources et d'application des principes de bonne gouvernance. Toutefois, ces défis s'accompagnent également d'opportunités prometteuses pour transformer le paysage sportif africain. Trois axes principaux ont été discutés durant la conférence : le développement des compétences des dirigeants sportifs, la consolidation des structures institutionnelles et juridiques afin d'établir une gouvernance exemplaire dans le sport et la mise en place de dispositifs efficaces de contrôle et de sanction pour garantir l'intégrité du sport.

À l'issue des discussions, les nations africaines se sont engagées à entreprendre des transformations profondes pour renforcer l'éthique et l'intégrité dans le sport.« Cette conférence marque une étape décisive pour l'Afrique, en vue de bâtir un système sportif plus équitable, éthique et inclusif à l'échelle continentale », a déclaré le ministre Abdulah Marson Moustapha. Pour Madagascar, cette ambition passe notamment par une collaboration accrue avec les instances internationales et régionales, tout en consolidant les structures sportives locales. Cet engagement s'inscrit dans une dynamique visant à garantir une gouvernance sportive exemplaire et à préserver les valeurs fondamentales du sport à tous les niveaux.