Tanzanie: Allocution liminaire du Directeur général de l'OMS lors du point de presse sur l'épidémie de maladie à virus Marburg - 20 janvier 2025

Madame la Présidente Samia Suluhu Hassan,

Mesdames et Messieurs les journalistes, chères et chers collègues, chers amis, chères amies,

Habari Za mchana. Merci à toutes et à tous de votre présence ici aujourd'hui.

Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la Présidente de m'avoir invité en Tanzanie, ainsi que du leadership et de l'engagement dont elle fait preuve pour promouvoir et protéger la santé de ses concitoyennes et de ses concitoyens.

Nous venons d'avoir une réunion constructive au cours de laquelle nous avons abordé un large éventail de sujets concernant les activités menées par le Gouvernement tanzanien en vue de renforcer son système de santé et de fournir les services nécessaires pour faire progresser la santé de l'ensemble des Tanzaniennes et des Tanzaniens. Ceci fait suite notre réunion lors du G20 au Brésil en novembre 2024.

J'ai félicité la Présidente pour les investissements consentis ces dernières années dans la préparation aux situations d'urgence. J'ai également salué le lancement par la Tanzanie du rapport sur l'examen universel de l'état de santé et de préparation, qui montre que le pays est déterminé à favoriser la résilience du système de santé.

En outre, j'ai félicité la Présidente pour la promulgation de la loi de 2023 sur l'assurance-maladie universelle, qui témoigne de son engagement en faveur de la couverture sanitaire universelle.

Nous avons également discuté de la volonté du Gouvernement de renforcer les personnels de santé en lançant le Programme pour les agents et agentes de santé communautaires en 2023, initiative qui contribue à faire entrer davantage de soignantes et de soignants diplômés dans le secteur de la santé.

L'OMS est fière d'avoir soutenu la mise à disposition de nouveaux moyens en Tanzanie pour la prestation de services de santé, notamment en formant des soignantes et des soignants.

Tout cela, et d'autres choses encore, montre que votre Gouvernement s'engage à favoriser la santé de l'ensemble des Tanzaniennes et des Tanzaniens, en particulier des femmes et des enfants, comme en témoigne le recul de la mortalité de la mère et de l'enfant. Une fois encore, félicitations.

Madame la Présidente m'a également informé de la confirmation aujourd'hui d'une flambée de maladie à virus Marburg dans la région de Kagera, au nord-ouest du pays, et j'ai promis que l'OMS continuerait d'apporter son soutien pour que cette flambée soit maîtrisée.

Depuis que les premiers cas suspects de maladie à virus Marburg ont été signalés, la Tanzanie a intensifié sa riposte en améliorant la détection des cas, en mettant en place des centres de traitement et un laboratoire mobile pour tester les échantillons et en déployant des équipes nationales d'intervention.

Comme vous le savez, la Tanzanie a acquis une solide expérience de la lutte contre la maladie à virus Marburg, puisque la flambée actuelle est la deuxième signalée à Kagera. Au cours de la première flambée, survenue il y a près de deux ans, en mars 2023, neuf cas, dont six mortels, avaient été notifiés.

Les investissements consentis par le Gouvernement pour faire face à la dernière flambée ont permis de renforcer des capacités qui, je l'espère, permettront à la Tanzanie de maîtriser la flambée actuelle dès que possible.

Pour soutenir la riposte de la Tanzanie, je débloque aujourd'hui 3 millions USD du Fonds de réserve de l'OMS pour les situations d'urgence. Ce montant s'ajoute aux 50 000 USD que nous avons versés précédemment pour l'enquête initiale.

Je tiens à remercier nos partenaires, dont l'Union européenne, les organismes gouvernementaux des États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et de nombreux autres partenaires nationaux et internationaux du secteur de la santé, pour leur étroite collaboration tendant à maîtriser l'épidémie actuelle, sous la direction du Gouvernement.

Malheureusement, il n'existe pas encore de traitements ou de vaccins approuvés contre la maladie à virus Marburg, bien que plusieurs d'entre eux soient en cours de mise au point.

Cependant, il est possible d'enrayer rapidement les flambées en prenant des mesures de santé publique dont on sait qu'elles permettent de prévenir les infections et de sauver des vies, comme l'a fait la Tanzanie en 2023.

Compte tenu du faible risque au niveau mondial et des fortes capacités du Gouvernement tanzanien, l'OMS déconseille les restrictions au commerce et aux voyages dans le pays. Comme l'a dit Madame la Présidente, la Tanzanie est un pays qui fonctionne.

Le moment est venu de collaborer et de s'engager pour protéger la santé de l'ensemble des habitants et des habitantes de la Tanzanie et de la région contre les risques posés par cette maladie.

L'OMS, en collaboration avec ses partenaires et sous la direction du Gouvernement, s'est engagée à aider les pouvoirs publics à maîtriser la flambée dès que possible et à assurer un avenir plus sain, plus sûr et plus juste pour l'ensemble des Tanzaniennes et des Tanzaniens.

Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre engagement sans faille en faveur de la santé et je vous assure de notre soutien indéfectible.

Asante sana. Je vous remercie.