Congo-Brazzaville: Art pictural - Le salon de peinture du pays éteint ses lampions

Ouverte le 19 décembre dernier au musée Cercle africain sur le thème « Peinture et poésie », la sixième édition du salon de peinture du Congo a pris fin le 21 janvier après un mois d'exposition.

Vingt-huit artistes peintres, à savoir quatorze venus de l'Angola, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda, et quatorze autres venus de Brazzaville et de Pointe-Noire ont pris part au salon de peinture du Congo. Parmi eux figuraient dix-huit hommes et dix femmes. L'artiste peintre la plus jeune a été âgée de 15 ans.

Cent trente tableaux de différentes tailles y ont été exposés à des prix variant entre 20 000 et 150 000 FCFA. « Les oeuvres exposées ont été de grande qualité au point qu'elles méritent d'être exposées dans les plus grands salons d'Afrique et d'ailleurs », a dit Chardin Alphonse N'Kala, directeur général des Arts et des Lettres. Il a cependant regretté que peu de tableaux ont été vendus durant le salon.

Ainsi, pour les prochaines éditions, il a suggéré de mettre plus l'action sur la communication et surtout trouver des stratégies pour davantage intéresser le public congolais à l'art pictural et à faire venir plusieurs collectionneurs d'oeuvres d'art.

Au nom des artistes peintres exposants, Remy Mongo Etsion a remercié les initiateurs de l'activité, à savoir le musée Cercle africain, et exhorté le public à acheter les arts pour encourager les artistes à en produire davantage.

La particularité de la sixième édition a été le prix international décerné à Trésor Kudimbana de la RDC, élu par le public, et Pika Dominica Nachia, qui a reçu le prix national. Tous les exposants et partenaires qui ont contribué au succès de salon ont reçu à la fin des diplômes de participation. La septième édition aura lieu du 2 décembre 2025 au 3 janvier 2026 sur le thème « Peinture et histoire ».

Signalons qu'avant la clôture du salon, le public a suivi le spectacle alliant ballet-théâtre poésie tam-tam « Je tisse ma peau », joué par le groupe de percussion Tam-Tam de Pointe-Noire. Une adaptation de l'oeuvre "Le deuxième rire des cendres" de Hugues Eta, Grand prix Philippe-Courtel 2024, mise en scène par Jorus Mabiala et Roch Baloukou. Un spectacle en folie, contemporain avec les mots et la tradition des grands ballets, du Ngwakatour. L'énergie au maximum, les gestes précis, déchaînés, les mots des danseurs avec rire et la voix off du comédien conteur Jorus Mabiala.