Algérie: Finances - Le développement des compétences humaines, une 'priorité centrale' du secteur

Alger — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a souligné, mercredi, l'engagement du ministère à faire du développement des compétences humaines dans le secteur financier une "priorité centrale" en vue de relever les défis, notamment la transformation numérique, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Faid s'exprimait lors d'une réunion stratégique qu'il a présidée et dédiée à la restitution des travaux du groupe de travail chargé de l'élaboration d'un plan de développement des compétences dans le secteur financier, a précisé la même source.

Selon le communiqué, "cette initiative, qui englobe les domaines de la banque, des assurances et du marché financier, témoigne de la priorité accordée à la valorisation de la ressource humaine et à l'amélioration de ses compétences".

Au cours de cette rencontre, réunissant les représentants des professions financières et les directeurs des centres de formation du secteur, une présentation globale des travaux a été effectuée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité, suivie d'une restitution détaillée des conclusions et recommandations par le délégué général de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurances (UAR), qui a assuré la coordination des travaux du groupe et enfin, le directeur des ressources humaines a exposé le plan opérationnel pour la mise en oeuvre de ces recommandations, a ajouté la même source.

Le plan proposé met "l'accent sur la formation continue et la spécialisation pour les cadres et employés des institutions bancaires et financières, l'adoption de nouvelles technologies et le renforcement des compétences numériques et le développement de compétences en gestion des risques, en conformité avec les meilleures pratiques internationales, notamment dans les domaines de l'assurance et des marchés financiers".

Ce plan comprend, également, la promotion de partenariats académiques et de collaborations internationales pour garantir une expertise de haut niveau, a fait savoir le ministère.

Intervenant à cette occasion, M. Faid a réaffirmé "l'engagement du ministère à faire du développement des compétences humaines une priorité centrale des réformes économiques et financières en cours", expliquant que "les principaux objectifs de ce plan consistent à préparer les équipes à relever les défis liés à la transformation numérique, à diversifier les instruments de financement et à renforcer les avantages comparatifs de l'économie nationale".

M. Faid a assuré que "ce plan stratégique vise à anticiper les évolutions du marché, à renforcer l'attractivité du secteur financier, en offrant des opportunités de développement professionnel, à améliorer les performances opérationnelles et à fidéliser les talents".

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur "l'importance d'identifier objectivement les insuffisances et de proposer des mesures correctives constructives en optimisant les moyens existants", tout en rappelant que "l'investissement dans les compétences humaines est un levier essentiel pour renforcer la compétitivité globale du secteur financier et accompagner les réformes économiques de notre pays".

A cet effet, M. Faid a appelé "les acteurs concernés à s'engager pleinement dans la mise en oeuvre de ce plan ambitieux", soulignant qu'"il n'est de richesse que d'hommes", a-t-on indiqué encore de même source.