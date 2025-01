Algérie: Production pharmaceutique - Signature d'un contrat entre 'Enad-Shymeca' et une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle

Alger — Un contrat d'innovation ouvert a été signé, mercredi à Alger, entre l'entreprise "Enad-Shymeca" (filiale du Holding Algeria Chemical Specialties )ACS) et la start-up "Kabas", spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle, en vue de créer un laboratoire virtuel basé sur des modèles analytiques assistés par l'intelligence artificielle.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège de l'accélérateur public "Algeria Venture", en présence du Président-directeur général de l'entreprise "Enad-Shymeca", Malek Benmouffok, et du gérant de la start-up "Kabas", Aymen Hamidi, sous la supervision du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, et du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, en présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, chargé de la Production pharmaceutique, Fouad Hadji.

Ce contrat vise à créer un laboratoire virtuel assisté par l'intelligence artificielle, qui permettra d'améliorer les performances opérationnelles et d'accélérer la recherche et le développement chez "Enad-Shymeca", spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de nettoyage et d'hygiène corporelle, selon les explications de Yasmina Toubal, directrice de la communication du groupe ACS, ajoutant qu'il s'agit d'une première étape du plan de mise en réseau des laboratoires de toutes les filiales du groupe, "Enad-Shymeca" ayant été choisie comme modèle pilote.

En marge de la signature, M. Ouadah a salué cet accord, qui constitue le premier contrat d'innovation ouvert conclu entre une start-up et une entreprise nationale, le qualifiant de prometteur pour le secteur, mettant en avant la capacité des start-up nationales à proposer des solutions concrètes et adaptées aux besoins de l'industrie algérienne.

Le ministre a également appelé les start-up bénéficiant du programme de l'accélérateur public "Algeria Venture" à présenter le bilan de la période d'accélération afin d'évaluer précisément l'impact des programmes de soutien.

De son côté, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a souligné que cet accord représente une étape "dans les échanges bénéfiques, entre les secteurs de l'Industrie, de la Production pharmaceutique et de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, fondée sur la science et l'innovation".

M. Ghrieb a, en outre, affirmé que les compétences algériennes sont capables de relever les défis industriels, rappelant que "les portes du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique sont ouvertes aux innovateurs, d'autant plus que les start-up jouent un rôle clé dans le développement de l'industrie".

Il convient de noter que la signature du contrat a eu lieu lors d'une journée de présentation des projets des start-up issues de la cinquième promotion de l'accélérateur public "Algeria Venture".

Cet accélérateur avait lancé un programme intensif pour soutenir les start-up dans le développement de leurs capacités, l'amélioration de leurs solutions et la création de partenariats stratégiques avec des groupes industriels, concrétisé par cet accord.