Algérie: Ligue 2 amateur - Deux derbys algérois et un test décisif pour le MB Rouissat

Alger — Après une pause d'un mois, le Championnat de la Ligue 2 amateur de football reprend ses droits ce week-end avec le déroulement de la 16e journée, marquée par deux derbys algérois dans le groupe Centre-Ouest, au moment où le leader du groupe Centre-Est, le MB Rouissat, devra relever un véritable défi pour préserver son avance au classement sur l'USM El Harrach, qui semble avoir une tâche plus abordable.

Dans le groupe Centre-Ouest, dont les matchs sont programmés vendredi et dimanche, tous les regards seront braqués vers le derby algérois entre le NA Hussein Dey (6e, 22 pts) et son voisin, le RC Kouba (2e, 30 pts). Cette rencontre s'annonce cruciale pour les deux équipes.

Sous la houlette de leur nouvel entraîneur Abdelkader Yaiche, qui a succédé à Karim Zaoui, les "Sang et Or" viseront la victoire pour améliorer leur position au classement après une série de bons résultats à la fin de la phase aller. De son côté, le RCK qui reste sur une belle qualification aux 8es de finale de la Coupe d'Algérie aux dépens de la JS Saoura (2-1), espère rester au contact du leader, l'ES Ben Aknoun (35 pts), et pourquoi pas réduire l'acart de points qui se sépare de l'ESBA.

Toujours dans la capitale, l'ES Ben Aknoun, champion d'hiver, rendra visite à la JS El Biar (4e, 23 pts). Cette confrontation sera déterminante pour le leader, qui souhaite creuser davantage l'écart sur ses poursuivants. En cas de succès, les joueurs de Ben Aknoun pourraient accentuer leur avance et profiter d'un éventuel faux pas du RC Kouba face au NAHD pour s'ouvrir la route vers l'accession.

Pour les équipes en lutte pour le maintien, cette première journée de la phase retour, verra la lanterne rouge, le SC Mecheria (7 pts) accueillir le WA Mostaganem (7e, 20 pts) dans un match où il n'aura d'autre choix que de l'emporter pour conserver un mince espoir de survie. De son côté, le MCB Oued Sly (15e, 13 pts) se déplacera chez CR Témouchent (12e, 17 pts), misant sur une victoire qui lui permettrait de respirer un peu, tout en plongeant son adversaire dans une situation encore plus critique.

L'ESM Koléa (14e, 15 pts) et le RC Arbaâ (11e, 17 pts), eux aussi menacés de relégation, auront l'occasion de récolter des points précieux en recevant, respectivement, l'ASM Oran (3e, 23 pts) et l'US Béchar Djidid (7e, 20 pts).

Dans les autres rencontres de la 16e journée, le GC Mascara (10e, 18 pts), sanctionné d'une défalcation de deux points, tentera de se relancer en recevant la JSM Tiaret (4e, 23 pts), alors que le SKAF Khemis Miliana (11e, 17 pts) affrontera le MC Saïda (9e, 19 pts), avec un léger avantage du terrain pour les locaux.

Groupe Centre-Est: déplacement périlleux pour le MB Rouissat, l'USM El Harrach sur du velours

Dans le groupe Centre-Est, dont les matchs sont prévus vendredi et samedi, le leader MB Rouissat (35 pts) devra sortir le grand jeu sur le terrain de l'IB Khemis El Khechna (4e, 25 pts). Les joueurs de Rouissat n'auront pas le droit à l'erreur face à une équipe réputée pour sa solidité à domicile et qui aspire à reprendre la compétition sur une note positive.

De son côté, l'USM El Harrach (2e, 30 pts) aura une tâche plus aisée avec la réception de l'US Souf, dernier du classement (8 pts) et en grande difficulté après une pénalité qui a aggravé ses chances de maintien. Boostés par leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie contre la JS Kabylie (1-0), les Harrachis viseront un succès pour se rapprocher un peu plus du leader, en espérant un faux pas de celui-ci.

Derrière le duo de tête, l'USM Annaba (3e, 28 pts), qui a compromis ses chances pour l'accession, rendra visite au MSP Batna (8e, 19 pts), tandis que le MO Constantine (5e, 23 pts) se déplacera chez le HB Chelghoum Laïd (8e, 19 pts).

Dans le bas du classement, l'Olympique Magrane (15e, 10 pts) qui demeure sur une cuisante élimination en Coupe d'Algérie face à l'USM Alger (6-0), tentera de profiter de la réception de la JSD Jijel (12e, 17 pts) pour améliorer sa position, tout comme la JS Bordj Menaiel (14e, 16 pts) qui se déplacera chez l'IRB Ouargla (13e, 17 pts), dans un duel crucial pour le maintien.

Cette 16e journée sera également marquée par le derby des Aurès opposant l'US Chaouia (11e, 18 pts) au CA Batna (8e, 19 pts), tandis que l'AS Khroub (6e, 22 pts) affrontera le NRB Teleghma (7e, 20 pts), vendredi (15h00).

Les matchs du groupe Centre-Est débuteront samedi à 14h00, tandis que ceux du Centre-Ouest se joueront vendredi à 15h00, à l'exception des deux derbys algérois (NA Hussein Dey-RC Kouba et JS El Biar-ES Ben Aknoun), programmés dimanche à 14h00.