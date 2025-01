Algérie: Le Directeur général de la Protection civile en visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'El Meghaier

Alger — Le directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Boughlef, effectue mercredi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'El Meghaier pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets dont celle-ci a bénéficié en vue d'améliorer la couverture opérationnelle et de s'informer sur les conditions de travail des effectifs au niveau des différentes unités de cette wilaya, indique un communiqué de la Protection civile.

Au cours de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du programme des visites d'inspection et de travail arrêté au profit des structures de la Protection civile pour l'année 2025, le directeur général de la Protection civile, accompagné de cadres centraux, aura à valider l'implantation des nouvelles unités d'intervention, précise la même source, relevant que cela permettra d'améliorer la couverture opérationnelle dans cette wilaya et d'optimiser les capacités opérationnelles pour une prise en charge efficace et efficiente des demandes de secours et sollicitations relatives à la prévention des risques et à la prise en charge des victimes, notamment les accidents de la route.

En plus des séances de travail avec les officiers chefs d'unité et les cadres de wilaya, le DGCP aura à évaluer l'application du programme d'actions pour le développement et la modernisation du secteur, notamment en matière de formation et de ressource humaine, eu égard aux missions multiples et de plus en plus complexes dévolus à la Protection civile, notamment en ce qui concerne la prise en charge des différents risques, ajoute le communiqué.

A cette occasion, le DGCP donnera des orientations quant à la prise en charge rapide et efficace des doléances des citoyens pour le traitement des dossiers liés aux investissements, conformément aux directives des Pouvoirs publics tout en veillant au respect strict de la réglementation relative à la prévention des risques pour assurer la sécurité des citoyens et la pérennité de ces projets, ajoute la même source.

Il s'agit aussi de la mise à jour constante des différents plans ainsi que du schéma d'analyse et de couverture des risques de chaque wilaya (SWACR) et l'application strictes des directives relatives à la rationalisation des dépenses et la préservation du matériel, tout en veillant à l'amélioration constante des conditions de travail et de vie dans les casernes, conclut le communiqué.