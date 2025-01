Congo-Brazzaville: Développement - Des échanges techniques pour s'engager à préserver la biodiversité dans le bassin du Congo

Le Forest stewardship council (FSC) bassin du Congo a organisé, du 14 au 16 janvier 2025, à Brazzaville un dialogue national sur la protection des Paysages forestiers intacts (PFI) dans le Nord Congo. Réunissant quarante-huit participants du Congo, du Cameroun et du Gabon, cet événement s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre de la motion 23 du FSC, visant à renforcer la protection des PFI du Congo et du bassin du Congo.

Approuvée par l'assemblée générale du FSC en 2022, la motion 23 prescrit l'utilisation d'approches paysagères pour renforcer la protection des PFI. Le dialogue qui a réuni des délégués des décideurs politiques, des organisations non gouvernementales, des représentants des communautés locales, des mandataires autochtones, des experts internationaux en gestion des ressources naturelles, des chercheurs et des activistes environnementaux, visait à co-construire avec les acteurs locaux des indicateurs spécifiques à la norme nationale FSC pour la certification du Congo afin de mieux protéger ses PFI.

Les discussions ont porté sur la définition des PFI, l'application de l'approche paysage pour leur conservation et le développement d'indicateurs spécifiques pour leur suivi dans le cadre de la certification forestière au Congo. « La protection des paysages forestiers intacts du bassin du Congo est non seulement une préoccupation régionale, mais aussi un impératif mondial.

Grâce à des efforts collaboratifs entre les gouvernements, les communautés locales et les parties prenantes internationales, nous avons l'opportunité de préserver ces écosystèmes vitaux pour les générations futures. Ce dialogue représente une étape cruciale pour renforcer notre action collective, en veillant à ce que nos approches soient à la fois adaptées localement et pertinentes à l'échelle mondiale », a expliqué Patrick Epie, coordinateur du bassin du Congo et de l'Afrique de l'Ouest

"Cet atelier a été pour moi une occasion d'échanger avec les différents experts et acteurs de terrain sur les enjeux et les défis liés à la protection des paysages forestiers intacts du bassin du Congo. J'ai été impressionnée par la richesse de connaissances et la diversité des perspectives", a indiqué Leïla Syntiche Ewolo, représentante de la chambre environnement Sud du FSC basée au Bénin, membre du Groupe consultatif « Focus forest » .

Au-delà de la définition et de la conservation des PFI, les participants ont également souligné l'importance d'une collaboration renforcée des acteurs dans le bassin du Congo, notamment à travers l'établissement de politiques communes de gestion des ressources naturelles et de lutte contre le braconnage. "J'ai été profondément marquée par l'implication active des différentes parties prenantes, en particulier les autochtones.

Leurs témoignages montrent l'importance d'une collaboration étroite pour la réussite de ce projet sur les paysages forestiers intacts", a ajouté Leïla Syntiche Ewolo. Les enseignements et recommandations issus du dialogue seront transmis au Groupe d'élaboration de la norme (GEN) FSC au Congo afin d'intégrer une perspective paysagère dans la protection des PFI au sein de la norme nationale. Le GEN Congo, regroupant des acteurs économiques, environnementaux et sociaux, est chargé d'élaborer et améliorer par consensus la norme forestière du pays.