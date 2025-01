Sénégal: Commercialisation arachidière - 2356 tonnes collectées à Tambacounda (DRDR)

Tambacounda — La campagne de commercialisation arachidière a démarré de "façon très timide" dans la région de Tambacounda (est), où 2356 tonnes de graines ont été collectées contre 2 650 tonnes l'année dernière à la même période, a-t-on appris mercredi, du directeur régional du développement rural (DRDR), Ibrahim Mamadou Ba.

»La campagne a démarré au niveau national le 5 décembre 2024, à Tambacounda, c'est la dernière semaine du mois de décembre que les opérations de collecte ont débuté et de façon très timide. Nous sommes pratiquement à la 7ème semaine et à ce jour nous sommes à 2.356 tonnes de semences d'arachide collectés contre 2 650 l'année dernière à la même période », a-t-il-déclaré dans un entretien avec l'APS

Pour ce qui concerne l'arachide destinée à l'huilerie, 477 tonnes ont été collectées a-t-il indiqué, signalant qu'il n'y avait pas eu d'opérations de collecte de l'arachide pour l'huilerie l'année dernière.

Selon Ibrahim Mamadou Ba, sur les 114 points de collectes accordés aux opérateurs, seuls 14 sont fonctionnels à ce jour.

»14 sur 114 cela signifie qu'il n'y pas beaucoup de points de collectes. Ces points ont été accordés à 85 opérateurs. Mais ils n'ont pas répondu à l'appel à cause des crédits que bon nombre d'entre eux avaient au niveau des banques et pour prétendre bénéficier des crédits de commercialisation, il fallait honorer les crédits qu'ils avaient au niveau des banques", a-t-il expliqué.

"C'est un problème d'argent qui se pose, les opérateurs n'ont pas encore obtenu des crédits au niveau des banques et cela se répercute sur la collecte. Les producteurs nous appellent pour dire qu'ils ont des stocks d'arachide mais ils n'arrivent pas à vendre car ils ne voient pas d'acheteurs", a-t-il-ajouté.

Le directeur régional du développement rural de Tambacounda s'est montré inquiet par rapport au faible taux de collecte.

"On ne peut pas dire que cette campagne est pour le moment satisfaisante dans la région car si on fait la comparaison de la situation actuelle à la situation de l'année dernière, nous sommes en deçà", a-t-il- fait savoir.

"Habituellement, on collectait aux alentours de 8.000 à 10.000 tonnes et actuellement nous sommes à juste plus de 2.300 tonnes, donc nous sommes loin du quota habituel de la région et la campagne est en train de tirer à sa fin, cela suscite des inquiétudes", a-t-il-poursuivi.

Ibrahima Mamadou Ba a signalé également une baisse de la production de l'arachide contrairement à la production de céréales qui a connu une légère hausse.

"La production d'arachide de façon globale a baissé cette année, et c'est le cas à Tambacounda. On a fait une évaluation de la production et on s'est rendu compte qu'il y a une baisse d'au moins 25 à 30 % par rapport aux années passées", a-t-il- souligné.

Concernant les céréales, le DRDR fait part d'une "légère hausse" de la production par rapport à l'année dernière, soulignant que "les rendements sont beaucoup plus importants".