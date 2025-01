Sénégal: Le président de la République demande au Premier ministre de mener des concertations avec le secteur privé

Dakar — Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier, de mener des "concertations pragmatiques" avec les industriels et les opérateurs économiques.

"Le président de la République a demandé au Premier ministre d'engager des concertations pragmatiques avec les industriels et les opérateurs économiques afin de déterminer les modalités consensuelles de pilotage du développement du secteur privé national, en tenant compte de toutes les contraintes et opportunités liées au contexte international", rapporte le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

Le chef de l'État, à l'occasion de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le futur projet de loi sur la souveraineté économique.

"Ces consultations sont indispensables pour accélérer la finalisation du projet de loi sur la souveraineté économique, qui sera la traduction politique de notre volonté collective et résolue de bâtir une économie endogène, force motrice de la transformation systémique du Sénégal", a écrit M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.

"Dans cette perspective, ajoute la même source, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de superviser la restructuration efficace du cadre global de promotion de l'attractivité du Sénégal et de la compétitivité de l'économie nationale, en consolidant et en engageant les réformes prioritaires relevant de chaque secteur et de chaque ministère."

Le Forum Invest in Sénégal prévu les 24 et 25 avril 2025

Le communiqué du Conseil des ministres parle aussi de "la nécessité de renforcer le positionnement institutionnel de l'Agence chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) sur le segment des incitations et du suivi opérationnel de l'environnement des affaires, par la définition d'une nouvelle doctrine de promotion des investissements et de l'attractivité du Sénégal".

Bassirou Diomaye Faye "a aussi requis la réactivation de l'Observatoire national des investissements", ajoute la même source, annonçant que cette structure est désormais logée à la Primature.

"Sur cette lancée, il a demandé au Premier ministre, en relation notamment avec les ministres chargés de l'Économie, des Finances, du Commerce, de l'Industrie et du Numérique, de coordonner l'organisation, sous la conduite opérationnelle de l'APIX, du Forum Invest in Sénégal, les 24 et 25 avril 2025."

"Cet évènement économique sera un moment exceptionnel de promotion de la destination Sénégal en termes de partenariats et d'investissements directs étrangers", rapporte le porte-parole du gouvernement.