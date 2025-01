Madagascar: Base Toliara - Cérémonies de bénédiction dans les communes impactées

La mobilisation continue pour une reprise des activités de Base Toliara dans la sérénité, depuis la levée de la suspension. Le week-end dernier, une série de cérémonies de bénédictions a eu lieu dans les principales communes concernées par le projet comme Tsianisiha, Belalanda, Ankilimalinika et Maromiandra.

Des moments de partage et de réjouissances entre les équipes de Base Toliara, les autorités et la population qui se félicite du fait que le projet opère en respect des us et coutumes locaux.

Bienfaits

Cela s'est notamment passé à Belalanda où deux zébus ont été sacrifiés, permettant aux « Olobe » et « Raiamandreny » de bénir la population et le projet. Une occasion également pour les autorités de revenir sur les bienfaits qu'apportera cette reprise de Base Toliara. Le Chef de District de Toliara II, Harimamy Lalaina Rakotovao, a déclaré à cette occasion : « Les responsables locaux facilitent la réouverture de Base Toliara car cela va créer des emplois et apporter le développement, surtout pour les 5 communes impactées directement par le projet », a déclaré Harimamy Lalaina Rakotovao chef de district de Toliara II.

Le directeur de Cabinet de la région Atsimo-Andrefana, Rausalio Rendela, a affirmé pour sa part : « Je suis content car nous sommes tous réunis ici à savoir l'État, Base Toliara et la population. Base Toliara est vraiment une aubaine car c'est le secteur clé pour le développement de l'Atsimo-Andrefana. En effet, la région a un grand potentiel minier. Il devrait y avoir plus de projets comme celui-ci. » À Tsivonoe, dans la commune de Belalanda, une cérémonie a été organisée pour demander aux autorités traditionnelles leur bénédiction avant le démarrage de Base Toliara.

Importance capitale

À Sakabera, dans la commune urbaine de Toliara, un rituel de demande de bénédiction des « Raiamandreny » a également eu lieu. Une occasion de remercier l'État d'avoir autorisé Base Toliara à travailler à nouveau après sa suspension en 2019. À Toliara ville, la présence de Base Toliara est d'une importance capitale pour le développement.

Comme le confirme le directeur de Cabinet de la région Atsimo-Andrefana, Rausalio Rendela : « Base Toliara prend une grande place dans le schéma de développement régional et demeure un acteur principal de développement régional. Lorsque les autres investisseurs verront la stabilité de ce projet, ils viendront également ici ».

Sakabera n'a pas été choisi par hasard pour ce rituel. La population a des attentes vis-à-vis de Base Toliara, notamment en termes d'infrastructures comme la construction d'une digue de protection. Elle sera construite dans la partie sud, sur le fleuve Fierena. C'est par Sakabera que passera également la route minéralière.