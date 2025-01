Madagascar: Destination Madagascar - Vers la désaisonnalisation du tourisme

Certains sites touristiques ne sont pas accessibles pendant la basse saison du tourisme qui s'étend de janvier à mai, et ce en raison de la période des pluies.

Cependant, de nombreuses régions ayant un fort potentiel touristique restent encore praticables tout au long de l'année. Raison pour laquelle, la diversification des offres touristiques et l'amélioration des infrastructures au niveau du secteur aérien et de transport terrestre étaient au coeur des discussions entre toutes les parties prenantes oeuvrant dans les domaines du tourisme et des transports.

L'objectif consiste à étudier la désaisonnalisation du tourisme afin de contribuer à atteindre un million de touristes qui visiteront la destination Madagascar en 2028. C'est ce qu'on a appris lors de cette réunion rassemblant les opérateurs touristiques, les compagnies aériennes et les autres acteurs concernés, qui a été organisée récemment par le ministère en charge des Transports et de la Météorologie.

Packages promotionnels

Durant la haute saison, l'on observe une sur fréquentation des voyageurs internationaux dans certaines zones touristiques entraînant par la suite une saturation des capacités d'hébergement pour ne citer que la région de DIANA. Le déplacement des touristes d'une région à une autre s'avère également compliqué en raison du mauvais état des infrastructures surtout routières.

Pour pouvoir désaisonnaliser le tourisme, le développement des produits thématiques adaptés à chaque région a été évoqué afin de diversifier les offres touristiques tout en renforçant l'attractivité de la destination. On peut citer, entre autres, l'organisation régulière des événements mensuels pour dynamiser la basse saison et attirer davantage de visiteurs ainsi que la conception de packages promotionnels attractifs pour encourager les voyageurs pendant cette période.

Amélioration de la compétitivité

En outre, une collaboration avec les compagnies aériennes doit être renforcée afin de proposer des offres adaptées et compétitives, sans oublier l'amélioration des capacités d'accueil et des services offerts via la professionnalisation des acteurs. La mise aux normes de l'aéroport de Toliara était en même temps discutée dans le but de favoriser les connexions aériennes directes avec le continent africain.

D'aucuns reconnaissent ainsi que cette désaisonnalisation du tourisme contribue à mieux répartir les arrivées touristiques tout au long de l'année en réduisant la pression pendant la haute fréquentation des voyageurs choisissant la destination Madagascar. L'amélioration de la compétitivité du pays n'est pas en reste.