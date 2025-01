Sénégal: Les projets et programmes de la SND 2025-2029 seront examinés en Conseil des ministres en février prochain

Dakar — Les projets, programmes et réformes de la Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029 seront examinés en Conseil des ministres au plus tard en février prochain, a assuré le Premier ministre, mercredi 22 janvier, annonçant ensuite la création d'un comité interministériel chargé de résoudre les "problématiques conjoncturelles et structurelles" du secteur de l'énergie.

"Le Premier ministre a [...] évoqué les travaux en cours relatifs à la mise en oeuvre opérationnelle de la [SND] 2025-2029, notamment la finalisation des fiches de projets, programmes et réformes, ainsi que leur priorisation, en vue de la soumission du dossier en Conseil des ministres au plus tard à la mi-février 2025", est-il écrit dans le dernier communiqué du Conseil des ministres.

La même source affirme que "le Premier ministre a ensuite fait part de l'importance et de l'urgence attachées à la restructuration du secteur de l'énergie".

"À cet égard, il a [annoncé] la mise en place, sous la coordination du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, d'un comité interministériel chargé d'élaborer une feuille de route et un plan d'action en vue de la résolution des problématiques conjoncturelles et structurelles du secteur", rapporte le communiqué publié après la réunion du gouvernement.

Il ajoute que ce comité sera chargé en même temps de "proposer des solutions pérennes, sous réserve des contraintes budgétaires, pour une diminution de la facture énergétique".

Des propositions pour la filière phosphates-fertilisants

"Les conclusions du comité devront être prises en compte dans les orientations devant guider la finalisation du projet de loi portant restructuration de la Senelec (la Société nationale d'électricité du Sénégal) et du projet de décret fixant les modalités de participation des investisseurs sénégalais, ainsi que les conditions de détermination du plan de contenu local dans le secteur de l'électricité."

Le texte signé du ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré, annonce que "l'ensemble de ce dossier devra être soumis au Conseil des ministres au cours du mois de février 2025".

"Par ailleurs, ajoute M. Sarré, le Premier ministre a informé le Conseil de la mise en place d'un comité ad hoc chargé de lui soumettre des propositions relatives à la stratégie nationale de développement de la filière phosphates-fertilisants au plus tard à la fin février 2025."