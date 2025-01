Algérie: Larbaoui reçoit le ministre italien de la Culture

Alger — Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a reçu, mercredi au Palais du Gouvernement à Alger, le ministre de la Culture de la République italienne, Alessandro Giuli, qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et des arts, Zouhir Ballalou, a été l'occasion de "saluer le niveau des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et l'Italie et la dynamique remarquable que connaît le partenariat bilatéral dans tous les domaines, à la lumière des conclusions des entretiens importants entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et les dirigeants italiens lors de diverses occasions", selon la même source.

Les deux parties ont abordé également "les divers aspects de la coopération dans le domaine culturel, qui présente de nombreuses opportunités prometteuses, au regard du riche legs civilisationnel, historique et culturel commun à l'Algérie et à l'Italie, que les deux parties sont convenues de valoriser et de promouvoir en vue de renforcer le partenariat entre les deux pays et de consolider les relations privilégiées et stratégiques qui les unissent".