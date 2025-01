Algérie: Le pays et les Etats-Unis d'Amérique 'prospèreront ensemble' et continueront d'œuvrer pour la paix et la protection des peuples

Alger — Le Commandant du Commandement militaire américain pour l'Afrique (AFRICOM), le Général d'Armée Michael Langley, a affirmé, mercredi, que les Etats-Unis d'Amérique et l'Algérie "prospèreront ensemble" et continueront d'œuvrer pour la paix et la protection des peuples.

A l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'à la délégation l'accompagnant, le Général d'Armée Langley a déclaré : "J'ai eu, aujourd'hui, l'honneur et le privilège de rencontrer le président de la République, avec lequel j'ai discuté des affaires militaires et de la coopération sécuritaire entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique".

Le Commandant d'AFRICOM a salué les liens "profonds et historiques" entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique, des liens, lesquels, a-t-il dit, "reposent sur le respect mutuel". "Nous partageons les mêmes préoccupations concernant la stabilité et la sécurité", a-t-il ajouté.

Evoquant le mémorandum d'entente en matière militaire qu'il a signé avec le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, il a précisé que ce mémorandum "établit tous les objectifs de sécurité communs construits par les deux pays depuis des années".

Ce mémorandum permettra d'approfondir davantage cette relation en vue de renforcer la sécurité et la paix régionale et internationale", a-t-il expliqué.

L'Algérie est un "pays leader dans la région" et "ce leadership profitera à tous les autres pays", a souligné le Commandant d'AFRICOM.

"Ensemble, les Etats-Unis d'Amérique et l'Algérie prospèreront et continueront d'œuvrer pour la paix et la protection des peuples", a-t-il soutenu.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et du Conseiller auprès du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, M. Boumediene Benattou.