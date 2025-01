Algérie: Energies et mines - M. Arkab reçoit une délégation parlementaire slovène

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu, mercredi à Alger, une délégation parlementaire, conduite par le président du groupe d'amitié parlementaire Slovénie-Algérie, Miroslav Gregoric, avec lequel il a examiné l'état et les perspectives de la coopération entre les deux pays dans les secteurs de l'Energie, des Mines, et des Energies renouvelables, indique un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère, la rencontre s'est déroulée en présence de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Mme Karima Tafer, du secrétaire d'Etat chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, de la présidente du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Slovénie, Maria Amraoui, du Commissaire à l'énergie nucléaire (COMENA), Abdelhamid Mellah et de cadres du ministère.

Les entretiens ont porté sur "l'état des relations de coopération entre l'Algérie et la République de Slovénie et les moyens de les renforcer dans les secteurs de l'Energie, des Mines, et des Energies renouvelables, ainsi que l'importance de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant à même de soutenir le développement durable dans les deux pays", ajoute la même source.

Lors de la rencontre, M. Arkab a présenté "un exposé exhaustif sur les grandes lignes du programme de développement du secteur en Algérie", citant "les nouveaux cadres réglementaires régissant les activités des hydrocarbures et des mines visant à attirer les investissements et à fournir des avantages et des facilitations aux investisseurs".

Il a également évoqué les opportunités prometteuses en matière d'énergies nouvelles et renouvelables, notamment l'exploitation de l'hydrogène vert, insistant sur "les grandes potentialités de coopération et de partenariat entre les entreprises des deux pays dans le secteur des hydrocarbures, de l'électricité, du dessalement de l'eau de mer, de la fabrication des équipements, de la recherche géologique ainsi que de l'exploitation et de la transformation des ressources minière".

A son tour, M. Gregoric a exprimé "la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération avec l'Algérie, se félicitant des relations historiques privilégiées entre les deux pays, ayant eu un impact positif sur le partenariat entre les entreprises algériennes et slovènes, notamment en matière de commercialisation du gaz naturel entre la Sonatrach et la société slovène Géoplin".

Il a en outre exprimé "l'intérêt des entreprises slovènes pour la création de projets d'investissement et de partenariats mutuellement bénéfiques avec les entreprises algériennes, tout en insistant sur le transfert des expertises et le renforcement de la formation dans les domaines liés au secteur", note le communiqué.