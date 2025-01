Algérie: La Télévision algérienne dévoile sa grille de programmes pour le mois de Ramadhan 2025

Alger — Le directeur général de la Télévision algérienne, Mohamed Baghali, a dévoilé mardi soir à Alger, la grille des programmes de la télévision publique pour le mois sacré de Ramadhan 2025, avec une variété de programmes religieux, intellectuels, culturels et de divertissement, ainsi que des feuilletons dramatiques et comiques, qui répondent au "goût" du public.

M. Baghali a présenté, lors d'une cérémonie à l'hôtel El Aurassi, la grille des programmes de la Télévision algérienne pour le mois sacré du Ramadan 1446 (hégirien) sous le slogan "Ramadhan nous rassemble", en présence du Conseiller du président de la République, chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Saïd, et du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, aux côtés de responsables de médias nationaux, d'établissements publics économiques et de partenaires de la télévision algérienne.

Le DG de la Télévision algérienne a souligné, dans son allocution, que "la télévision algérienne avec ses différentes chaînes continue de "créer la différence" et que ce média public, écran de tous les Algériens, est "le meilleur et le plus proche de l'individu et de la famille algérienne", notamment durant le mois sacré, en harmonie avec le goût de ses téléspectateurs.

Il a relevé, à ce propos, que les différents programmes et émissions prévus pour le mois de Ramadhan, se caractérisent par "la diversité, la richesse et la légèreté", en rappelant "l'engagement de la télévision algérienne qui continuera d'être soucieuse, dans ce qu'elle présente et en harmonie avec le goût du public, tout en respectant les valeurs et les hautes références de la société algérienne".

Le contenu proposé par la télévision algérienne à travers ses neuf chaînes, "répand l'espoir, n'offense pas la pudeur et les bonnes mœurs, et bannit la violence ..", a précisé M. Baghali.

Il a salué, d'autre part, les réalisations de la Télévision algérienne qui a, dit-il, "produit pour la première fois des feuilletons en Tamazight, déclinés dans ses différentes variantes (kabyle, chaoui, mozabite et chenoui), qui s'ajoutent aux autres productions réalisées en langue arabe.

La grille comprend des feuilletons, émissions de variétés, programmes artistiques, religieux et de divertissement, caméras cachées, concours, en plus des programmes de cuisine, mettant en valeur les traditions culinaires algériennes.

Parmi ces œuvres produites par la Direction de la production des programmes de la Télévision Algérienne, figurent le feuilleton dramatique "El firaq" (La séparation), de Youssef Mahsas, qui traite de la trahison entre amis, et "Illane n' temeddurt" (Les tours de la vie), également un feuilleton dramatique en Tamazight (Chaoui), en plus d'un autre feuilleton réalisé en variante mozabite.

La télévision publique propose également d'autres productions notamment le feuilleton syrien "Mal El qaban", qui traite des relations entre pères et fils et des ambitions des jeunes, "Family 007", "Yelha l'khir" et "Rass el kheit".

Au programme de cette grille, des sitcoms seront également proposés aux téléspectateurs, notamment "Dari sakenha jin", traitant de la vie d'une personne souffrant de trouble psychologique, et "Fiha oua aliha", une comédie sur la vie conjugale et les disputes futiles qui conduisent à la rupture.

Par ailleurs, la grille comprend des programmes religieux, notamment "Dourouss Mohammadia", "Taj El Coran" (Saison 14), un concours de récitation du saint Coran, et "Hadi El arwah", concours dédié aux chants et madih.

La télévision algérienne a également produit des programmes de divertissement, artistiques, culturels et interactifs, notamment "Dahka oua ferja", une émission animée par l'humoriste Hamid Achouri, aux cotés de Yamna et Amine Boumediene, "Allo Kamel", avec le comédien et humoriste Kamel Bouakaaz, et "Maestro", une émission mettant en lumière le parcours de compositeurs et chefs d'orchestre algériens.

Toujours dans le registre du divertissement, "Qahwat el fannanine" (Café des artistes), une émission interactive qui vise à rapprocher les artistes du public, font partie de cette grille qui propose aussi des émissions mettant en valeur la diversité de la cuisine algérienne à travers le pays pendant le mois sacré.

Des programmes dédiés également à la science, à la santé et au patrimoine culturel algérien et islamique sont également proposés aux téléspectateurs durant tout le mois de ramadhan.