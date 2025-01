Algérie: Service public - Le bon accueil des citoyens 'est un devoir et un engagement'

Bouira — Le bon accueil du citoyen dans les administrations publiques "ne doit pas être une courtoisie, mais plutôt un devoir et un engagement", a indiqué mercredi à Bouira le Médiateur de la République, Madjid Ammour.

Dans une déclaration à la presse en marge de son déplacement dans la wilaya, où il a visité des structures et édifices publics ainsi que des projets de développement à Bouira, Ahl Laksar et à M'Chedallah, M. Ammour a mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer pour un bon accueil des citoyens dans les administrations publiques.

"Le bon accueil du citoyen dans les administrations et services publics n'est pas une courtoisie, mais plutôt un devoir qui préserve le respect et la dignité du citoyen, qui demeure toujours au cœur de toutes les politiques publiques", a insisté M. Ammour, qui a visité la direction de la conservation foncière à Bouira, où il a appelé les responsables de cette structure à être à l'écoute du citoyen et à prendre en charge ses préoccupations.

Le Médiateur de la République qui s'est rendu dans la commune d'Ahl Laksar (sud-est de Bouira), où il a visité le siège de l'assemblée populaire communale (APC) et s'est longuement entretenu avec les responsables et élus locaux, a appelé à œuvrer davantage pour améliorer le service public et écouter les doléances des citoyens.

Dans la commune de M'Chedallah (Est de Bouira), il s'est enquis de l'état d'avancement du projet de réalisation du nouvel hôpital de 120 lits à M'Chedallah (Est de Bouira). Le projet a été lancé en 2014, mais a connu un arrêt des travaux dû à des contraintes techniques et financières, selon les explications fournies par les responsables locaux du secteur de la santé. M. Ammour a demandé à ces derniers de veiller à la réalisation dans les délais de cet "important projet" que la population de la région attend avec impatience.

A M'Chedallah, ainsi que dans la commune d'Aghbalou (Est de Bouira), le médiateur de la République s'est entretenu avec les habitants sur leurs différentes préoccupations avant de réitérer son appel aux autorités locales d'œuvrer sans relâche pour prendre en charge les doléances des citoyens.

"Etre à l'écoute du citoyen traduit la volonté de l'administration d'améliorer la qualité du service public offert au citoyen. L'objectif étant de consolider davantage la confiance entre le citoyen et l'Etat", a souligné l'hôte de Bouira qui s'est rendu à Rafour (M'Chedallah), où il a visité la polyclinique nouvellement réalisée au profit de la population de cette localité.

Dans la commune d'El Hakimia (sud-ouest de Bouira), le même responsable a réaffirmé que la prise en charge des préoccupations des citoyens et l'amélioration de leur cadre de vie sont au cœur de toutes les politiques publiques.

"La prise en charge des préoccupations du citoyen est au cœur des politiques publiques, et tout ce qui a été réalisé sur le terrain traduit la concrétisation des engagements tenus par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune", a-t-il dit.