Sénégal: Industries extractives - Des parlementaires recueillent les doléances des populations riveraines à Mboro et Taïba Ndiaye

Taiba Ndiaye — Une délégation de parlementaires, membres de la Commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale, et des responsables de l'Organisation non gouvernementale (ONG) Forum civil, s'est rendue, mardi, à Taïba Ndiaye et Mboro, afin de recueillir les préoccupations des populations riveraines des industries extractives, a constaté l'APS.

Ces deux communes de l'arrondissement de Méouane concentrent la plus forte présence d'entreprises extractives du département de Tivaouane (ouest).

« Le contrôle de l'action gouvernementale nous préoccupe en tant que députés », a déclaré Babacar Ndiaye, président de la Commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale, ajoutant que les membres de ladite commission, entendent « prendre en considération toutes les attentes des populations de l'arrondissement de Méouane ».

Il était accompagné de Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil qui a noué un partenariat avec l'USAID sur les questions de transparence et de redevabilité dans le secteur extractif.

Les maires des quatre communes de l'arrondissement de Méouane ont également pris part à cette visite de terrain.

Le président de la Commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale a souligné, à cette occasion, la nécessité de tenir compte des préoccupations des populations riveraines des entreprises extractives.

Ces préoccupations ont trait à des demandes d'adduction d'eau, à la réalisation d'une voie de contournement à Mboro, à la réfection de la route principale qui traverse cette commune, entre autres.

Pour le président de la Commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale, ce genre de visite contribue à faciliter aux députés leur travail de contrôle de l'action du gouvernement, mais permet également mesurer les attentes réelles des collectivités locales et des populations.

Le coordonnateur du Forum civil a salué les échanges entre les parlementaires et les maires de l'arrondissement de Méouane, d'une part, et avec les populations, d'autre part, qui ont permis d'aborder les enjeux de la gouvernance du secteur minier et la cohabitation entre populations et entreprises extractives.

La première adjointe au maire de Mboro, Mariétou Sall, a saisi l'occasion de cette rencontre pour lister les principales doléances de sa commune.

Elle a ainsi indiqué que la visite des parlementaires suscite beaucoup d'espoir dans sa commune, où les populations réclament une route de contournement.

« Nous voulons aussi que nos jeunes soient recrutés, après plusieurs années de travail en tant que journaliers dans les entreprises », a plaidé Mariétou Sall.

Elle a également porté à l'attention des visiteurs l'urgence pour l'arrondissement de Méouane de disposer, au moins, d'un centre de santé et de trouver une solution à son récurrent problème d'eau.