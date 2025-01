Congo-Kinshasa: Le «corridor vert Kivu-Kinshasa» au menu du sommet de Davos

Au Forum économique mondial de Davos en Suisse, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a annoncé, mercredi 23 janvier, un projet inédit : la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde. Baptisé « corridor vert Kivu-Kinshasa » ou réserve du fleuve Congo, ce projet a pour ambition de préserver le bassin du Congo, le plus grand puits de carbone tropical de la planète, tout en soutenant un développement durable et inclusif. Voici les grandes lignes de ce projet.

Inspiré du modèle du parc national des Virunga, ce corridor vert entend conjuguer conservation de la biodiversité et développement socio-économique des populations locales. Des initiatives telles que l'écotourisme et le développement de centrales hydroélectriques en constituent les piliers.

2 400 kilomètres de long entre le parc national des Virunga à l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), les forêts de l'Ituri, et le fleuve Congo jusqu'à Kinshasa. L'objectif principal du « corridor vert Kivu-Kinshasa » est de protéger 108 000 kilomètres carrés de forêts vierges, abritant des espèces emblématiques telles que les gorilles de montagne et l'okapi. Ce projet ambitionne également de transformer des zones marquées par les conflits en pôles économiques stables.

Des énergies renouvelables

Grâce à l'intégration de solutions énergétiques renouvelables - solaire, hydroélectrique, et éolienne - et à des infrastructures de transport durable, ce corridor a aussi pour but de réduire les émissions carbones tout en connectant les agriculteurs locaux aux grands marchés de consommation. À terme, plus d'un million de tonnes de nourriture seront ainsi acheminées chaque année vers Kinshasa.

L'autre objectif est la création de plus de 500 000 emplois, dont 20 000 destinés aux jeunes et femmes démobilisés des groupes armés. Au total, le corridor doit permettre d'améliorer la vie de 31 millions de personnes. À Davos, plusieurs bailleurs internationaux ont réaffirmé leur soutien. Le Commissaire européen aux partenariats internationaux, a par exemple annoncé une mobilisation immédiate de 42 millions d'euros en subventions, avec une possibilité de doubler ce montant à court terme.