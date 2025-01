Congo-Kinshasa: « Nous prierons pour tout le monde, même pour les ennemis », déclare le CENCO en réponse à une invitation à une prière interreligieuse pour les militaires

Kinshasa — « Le ministre a proposé de réunir les confessions religieuses le 9 février pour prier pour les FARDC et organiser une collecte en leur faveur. L'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais elle le fait à sa manière », a déclaré hier, 21 janvier, Mgr Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO (Conférence épiscopale nationale congolaise), après avoir rencontré Constant Mutamba Tungunga, ministre de la Justice, pour discuter de la prière interconfessionnelle en faveur des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et de la population de l'est du pays.

L'initiative, qui vise à réunir les différentes confessions religieuses dans une prière commune pour le rétablissement de la paix dans l'Est du pays, région en proie à la violence de centaines de groupes armés, a été prise par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba. Dans un communiqué de presse publié le 20 janvier, le ministre a annoncé qu'il avait pris contact avec les différents responsables des confessions religieuses en vue d'organiser le 9 février des réunions de prière en RDC et à l'étranger pour la paix dans l'Est de la RDC, au cours desquelles des offrandes seraient collectées au profit des FARDC et du Wazalendo, les milices pro-gouvernementales qui encadrent les soldats de l'armée régulière.

Face à la demande du ministre, Mgr Nshole a répondu que « c'est notre mission en tant qu'Eglise de prier, Nous sommes conscients que la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est est catastrophique. Quelques années avant que la situation ne dégénère, j'ai pu faire l'expérience directe des conditions de travail de nos militaires dans ces régions déjà difficiles ».

Mgr Nshole a ajouté : « L'Église catholique n'a donc aucun problème à prier, mais à sa manière, c'est-à-dire que notre foi nous demande d'aller plus loin : de prier aussi pour nos ennemis.

« Ils nous demandent de prier pour nos militaires. Nous n'avons aucun problème à prier pour la paix parce que les militaires sont victimes du manque de paix dans l'est du pays. Mais il n'y a pas que les militaires : nous pensons aux nombreuses personnes déplacées, aux familles vivant dans la forêt, aux victimes, aux enfants orphelins. Ils ont tous besoin de la prière pour la paix. Ce sera donc l'occasion d'intensifier la prière que nous faisons déjà pour la paix », a souligné Mgr Nshole.

« Une autre particularité qui concerne l'Église catholique est le droit canonique, que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord-cadre. Le canon 1254 précise que les offrandes sont destinées au culte, aux ministres, à l'apostolat et aux oeuvres de charité. Dans cette optique, il est certain que les militaires et leurs familles ont besoin d'un soutien caritatif, comme tout le monde. C'est dans le respect de notre doctrine et de notre foi que nous pourrons répondre à cette initiative ».

« Nous ne prions pas pour gagner la guerre mais pour obtenir la paix », a conclu le secrétaire général de la CENCO.