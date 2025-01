Algérie: Les autorités ordonnent la fermeture de la maison d'édition Frantz-Fanon pour six mois

Elles portent un nom à forte charge symbolique : installées à Boumerdès, les éditions Frantz-Fanon, en référence au célèbre psychiatre et militant anticolonialiste qui avait rejoint le FLN pour défendre l'indépendance de l'Algérie, ont reçu l'ordre de fermer leurs portes pour six mois, le 14 janvier. La décision intervient à la suite de la publication d'un livre sur l'histoire du judaïsme dans le pays pour lequel la maison d'édition est accusée de « colporter un discours de haine » et de porter atteinte « à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'à l'identité nationale ».

Dans L'Algérie juive - L'autre moi que je connais si peu, un livre qui « ne contient pas une virgule ni un mot de trop » selon son éditeur, l'universitaire franco-algérienne Hédia Bensahli retrace l'histoire du judaïsme dans son pays, de l'Antiquité à l'indépendance, en 1962. Paru en août 2023, l'ouvrage est alors diffusé sans difficultés jusqu'au mois d'octobre dernier. Les ennuis commencent quand les éditions Frantz-Fanon souhaitent organiser la venue de l'auteure pour des rencontres dans des librairies algériennes.

Immédiatement attaquée sur les réseaux sociaux, la maison d'édition devient aussi la cible de plusieurs personnalités politiques islamistes qui saisissent le gouvernement. Puis, le 23 octobre, celle-ci est accusée par le procureur de porter atteinte « à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'à l'identité nationale »et de « colporter un discours de haine ». Alors que son directeur, Amar Ingrachen, est placé sous contrôle judiciaire, plusieurs librairies font également l'objet de perquisitions afin de retirer le livre d'Hédia Bensahli des présentoirs. L'une d'entre elles est même brièvement fermée au début du mois de décembre à Tizi-Ouzou.

Une maison d'édition engagée

Ce sont ces mêmes accusations qu'a repris, la semaine dernière, le wali de Boumerdès pour justifier la fermeture pour six mois des éditions Frantz-Fanon qui estiment, elles, être victime d'une décision illégale, l'administration ne pouvant empiéter sur une procédure judiciaire déjà en cours.

Fondées en 2014 avec l'accord des ayants droit du psychiatre et militant anticolonialiste martiniquais, les éditions Frantz-Fanon se définissent comme « progressistes », se montrent régulièrement très critiques sur l'état actuel de l'Algérie et n'ont pas hésité, ces derniers mois, à dénoncer les « pressions exacerbées » sur les milieux intellectuels dans le pays à la suite de l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal et de l'exclusion de plusieurs auteurs et éditeurs - dont Kamel Daoud, le dernier lauréat du prix Goncourt en France - du Salon international du livre d'Alger.