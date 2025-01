Maroc: Rabat - L'UCESA et le Parlement de la CEMAC définissent les priorités de leur coopération

Rabat — Le président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, président en exercice de l'Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (UCESA), s'est entretenu à Rabat, avec le président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), Evariste Ngamana, en visite de travail au Royaume à l'invitation de la Chambre des Conseillers.

A cette occasion, les deux présidents ont examiné les possibilités de coopération entre l'UCESA et le Parlement de la CEMAC susceptibles de renforcer les synergies entre les deux Institutions et contribuer à une meilleure prise en compte des priorités des citoyens africaines dans les politiques publiques nationales et les stratégies régionales de développement durable.

Intervenant lors de cette rencontre, M. Chami a insisté sur le rôle essentiel que jouent les Conseils économiques et sociaux (CES) dans la promotion de la cohésion, de l'équité et de la justice sociale, mettant en avant la contribution significative des CES dans la consécration de la démocratie participative grâce à la composition plurielle de ces Assemblées et la participation de plus en plus active des citoyens, en particulier des jeunes, dans la formulation des avis des Conseils.

Dans ce sens, il a passé en revue les initiatives lancées par le CESE, notamment la plateforme numérique "Ouchariko" et les caravanes au niveau des régions et des universités.

S'agissant de l'UCESA, une organisation internationale qui promeut l'intégration économique en Afrique, présidée par le CESE, M. Chami a rappelé le soutien substantiel des autorités marocaines, notamment la conclusion d'un Accord pour l'établissement du siège de l'Union à Rabat.

Avec la prochaine adhésion de la Guinée équatoriale à l'Union, l'ensemble des États membres de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA, Tchad) feront partie de l'UCESA, s'est félicité le président du CESE, appelant à établir une coopération programmatique entre l'UCESA et le Parlement de la CEMAC visant le renforcement du processus d'intégration régionale et l'arrimage avec l'agenda de développement de la CEMAC sur des sujets prioritaires (changement climatique, emploi des jeunes, diversification économique, mise en oeuvre de la ZLECAf, etc.).

De son côté, M. Ngamana a mis en avant l'importance de renforcer les complémentarités et de mutualiser les efforts entre l'UCESA et le Parlement de la CEMAC pour le partage des bonnes pratiques et le suivi efficace de l'effectivité de mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels.

Les deux Présidents ont convenu de formaliser le cadre de coopération entre l'UCESA et le Parlement de la CEMAC à l'occasion de la prochaine Assemblée générale de l'Union, prévue cette année à Bangui (République centrafricaine).