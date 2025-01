Maroc: Une délégation d'étudiants yéménites visite le siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

Rabat — Une délégation d'étudiants yéménites a visité, mercredi à Rabat, le siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, où ils ont pris connaissance des efforts déployés par l'Agence, relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au service de la Ville Sainte et de ses habitants.

Un communiqué de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a indiqué que cette visite, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République du Yémen au Maroc, Ezzedin Al Asbahi, et de membres de l'ambassade, vient "rapprocher les nouveaux étudiants, au nombre de 35, des actions entreprises par les institutions au Maroc dans diverses spécialisations".

La délégation yéménite s'est enquise des modèles de programmes et de projets sociaux et humanitaires qui visent à préserver la Ville Sainte, à maintenir son patrimoine religieux et culturel et à soutenir ses habitants, y compris des programmes de soutien et d'autonomisation pour divers catégories sociales, ajoute le communiqué.

A cette occasion, l'ambassadeur yéménite a salué le travail fondateur mené par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui assure une présence marocaine tangible sur la terrain de Palestine, avec la présence du Centre culturel marocain- Bayt Al-Maghrib au coeur de l'ancienne ville d'Al-Qods, un projet de grande importance qui devrait constituer un modèle à suivre.

Et le diplomate de rappeler l'histoire des Marocains et leur lien avec Al-Qods et la Palestine, soulignant l'importance pour les étudiants yéménites de bénéficier de ce grand patrimoine et de s'en inspirer dans la perspective de contribuer à la construction d'un Yémen moderne et stable, conclut le communiqué.