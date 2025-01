Maroc: Le pays et le Vietnam s'engagent à renforcer la coopération parlementaire dans le respect de la souveraineté des États

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a eu, mardi à Can Tho, en République socialiste du Vietnam, des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Minh Hoan Lê.

Ces entretiens se sont déroulés en marge des travaux de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui se tient du 21 au 24 janvier avec la participation de M. Talbi El Alami, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les discussions ont porté sur les liens historiques entre les deux pays ainsi que sur les grands chantiers entrepris par le Royaume sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans les secteurs du développement agricole, des énergies renouvelables, de la sécurité alimentaire et de la lutte contre les changements climatiques, précise le communiqué.

Les deux parties ont également mis en avant l'importance des relations parlementaires bilatérales et les moyens de les renforcer dans le cadre du respect mutuel de la souveraineté des États et de non-ingérence dans leurs affaires internes, poursuit la même source.

Lors de cette entrevue, MM. Talbi El Alami et Thanh Man ont mis l'accent sur l'importance de renforcer les relations parlementaires bilatérales, de promouvoir une communication et un dialogue permanents entre les parlementaires des deux pays, d'encourager l'échange des visites et des expériences entre les deux institutions législatives et de coordonner les efforts dans divers forums parlementaires régionaux et internationaux, conformément à l'accord de coopération signé entre les deux institutions le 18 décembre 2017.

Par ailleurs, les entretiens avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vietnamien ont abordé l'importance de ce secteur dans les économies des deux pays et la nécessité de partager les expériences et les expertises dans ce domaine.

Lors de cette rencontre, le président de la première Chambre a mis en exergue les grands chantiers entrepris par le Royaume dans les domaines de l'agriculture, des énergies renouvelables, de l'atténuation des effets des changements climatiques et de la sécurité alimentaire et hydrique, soulignant le rôle de la Chambre des représentants dans l'accompagnement de cette dynamique par la législation, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques, conformément à la Constitution de 2011.

Ont également pris part à cette réunion, la représentante du Réseau parlementaire des femmes francophones de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, Latifa Lablih, l'ambassadeur du Maroc en République socialiste du Vietnam, Jamale Chouaibi, et le ministre plénipotentiaire à l'ambassade du Royaume à Hanoï, Ahmed Ait Aissa.