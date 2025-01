Maroc: Fitur 2025 - L'ONMT renforce sa présence sur le marché ibérique

Madrid — L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) est présent en force à la 45ème édition du Salon International du Tourisme (FITUR-2025) qui se tient du 22 au 26 janvier à Madrid, témoignant de l'intérêt grandissant qu'il porte au marché ibérique.

Une importante délégation marocaine composée de 180 professionnels du tourisme issus des secteurs public et privé accompagne les responsables de l'Office pour présenter l'offre nationale lors de cet événement incontournable qui rassemble les plus grands acteurs du secteur touristique mondial.

Cette année, le pavillon marocain met en avant la richesse et les attraits touristiques de plusieurs régions du Royaume, avec un focus spécial sur Errachidia et Tanger, deux destinations à l'honneur. Les compagnies aériennes nationales Royal Air Maroc et Air Arabia sont également présentes à cette grand-messe du tourisme mondial.

Une présence qui s'explique par la montée en puissance de ce marché. L'Espagne enregistre, en effet, des flux touristiques records vers le Maroc, avec 3,5 millions de visiteurs espagnols en 2024, soit une hausse de 16 % par rapport à 2023. Cette progression s'accompagne d'une augmentation des capacités aériennes de 20 % pour l'hiver 2024-2025, et de nouvelles liaisons aériennes comme Madrid-Dakhla et Lanzarote-Dakhla, permettant d'envisager une croissance de 8 % pour l'été 2025.

FITUR est le premier rendez-vous annuel pour les professionnels du tourisme, se positionnant comme le deuxième salon touristique au niveau international et le leader sur les marchés ibériques et latino-américains. Avec la participation de 9.000 entreprises représentant 152 pays, le Salon attire 97.000 visiteurs et 153.000 professionnels.

En marge du Salon, l'ONMT conclut plusieurs accords stratégiques pour renforcer les partenariats internationaux, notamment avec les confédérations CEAV (Espagne) et APAVT (Portugal).

Ces accords visent à positionner le Maroc comme destination internationale de l'année. Les initiatives incluent l'organisation des Travel Days de la CEAV au Maroc en octobre 2025 et le congrès annuel de l'APAVT en 2026, réunissant respectivement 100 prescripteurs espagnols et 750 acteurs portugais.

Avec la Fédération andalouse des agences de voyages (FAAV), l'ONMT prévoit une première collaboration qui mettra en avant le Maroc via des actions ciblées en Andalousie et l'organisation du congrès annuel de la FAAV en avril 2025 à Tétouan, Tamuda Bay et Tanger.

L'ONMT scelle également des partenariats avec les principaux acteurs du tour-opérating ibérique et mondial, comme Avoris, Solferias, Destinia, et Luxotour El Corte Inglés, Expedia, Jet2com, et TripAdvisor.

Un partenariat historique avec le réseau d'agences GEA, fort de 2.500 agences au Portugal, au Brésil et en Amérique Latine, est également prévu et vise à promouvoir activement le Maroc.

Et en vue d'événements majeurs comme la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, l'ONMT entend nouer des partenariats avec Africa Morocco Links, pour l'élaboration d'un plan stratégique de communication et la mise en place d'un dispositif commercial ciblant le marché espagnol et les îles Baleares, à travers la nouvelle ligne maritime Tarifa-Tanger Ville visant à renforcer les flux touristiques.

Par cette participation remarquée au FITUR, l'ONMT réaffirme avec force son ambition de faire du Maroc une destination incontournable sur les marchés ibériques, en capitalisant sur l'exceptionnelle richesse de son offre touristique et son positionnement stratégique.