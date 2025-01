Maroc: Une délégation de la FAAPA visite à Rabat la Cité universitaire internationale de l'AMCI

Rabat — Des personnalités médiatiques prenant part à la 8ème Assemblée Générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) ont visité, mercredi, la Cité universitaire internationale de Rabat de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

A cette occasion, la délégation de la FAAPA a pris connaissance de l'action de l'Agence, créée en 1986 pour se positionner comme levier au service de la coopération internationale du Royaume, avec une forte orientation pour la promotion de la coopération Sud-Sud prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En effet, il s'agit d'entreprendre des actions en étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, en vue de consolider le positionnement du Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud, notamment en direction des pays africains, a expliqué le chef de département de la coopération technique bilatérale à l'AMCI, Amal Aaidi.

A cet égard, il a été procédé à la projection de deux films institutionnels détaillant les missions et les réalisations de l'AMCI, en particulier dans les domaines de la coopération académique, technique, culturelle et artistique, en plus de la contribution à la réalisation de projets de développement à l'international.

Par la suite, la délégation de la FAAPA a effectué une tournée dans les différentes dépendances de la Cité universitaire internationale de Rabat, un lieu cosmopolite qui accueille chaque année des étudiants de diverses nationalités dans le cadre des accords de coopération entre le Maroc et les pays partenaires.

Des explications ont été aussi fournies aux membres de la délégation sur les services offerts par la Cité, qui comprend notamment des infrastructures sportives, socioculturelles et de santé, en plus d'un Centre international de langues.

D'une capacité d'accueil de 800 lits, la Cité dont 85% des résidents sont issus des pays de l'Afrique subsaharienne a pour mission principale l'hébergement des étudiants et stagiaires étrangers.

Acteur responsable et engagé dans le développement du capital humain, l'AMCI contribue chaque année à la formation de milliers de talents internationaux, dont une grande majorité d'étudiants africains, dans des disciplines essentielles à la croissance des pays du Sud, spécialement de l'Afrique.

Cette visite intervient en marge de la 8è Assemblée générale de la FAAPA, placée sous le thème "Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent". Ce rendez-vous incontournable permet de jeter la lumière sur les voies de promotion et de renforcement de la souveraineté sanitaire africaine afin de mieux faire face aux chocs futurs.

L'évènement de deux jours rassemble les Directeurs Généraux de plusieurs agences de presse africaines, aux côtés d'experts des médias et de la santé, ainsi que d'éminentes personnalités de divers horizons, avec comme point d'orgue les 10 années de création de la FAAPA, espace de réflexion sur l'avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu'elles doivent jouer au 21ème siècle, dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.