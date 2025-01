Afrique: A la rencontre du sélectionneur - Tom Saintfiet (Mali)

Tom Saintfiet est un entraineur dont la carrière et le parcours inspirent le respect. Son périple africain entamé depuis 2008 a cette fois-ci marqué un arrêt au Mali où il s'est vu confier le poste de sélectionneur au mois d'août 2024 en remplacement d'Eric Sekou Chelle, démis de ses fonctions en juin de la même année pour résultats insuffisants. Le Mali est la septième nation africaine qu'il entraîne après la Namibie, le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Malawi, le Togo et surtout la Gambie. En dehors de l'Afrique, il a également eu des expériences à la tête du Bangladesh, du Trinité & Tobago, Malte, Qatar U17, les Philippines etc...

Nom : Tom Saintfiet

Lieu de Naissance : Mol (Belgique)

Age : 51 ans

Sélection : Le Mali

Carrière d'entraineur

Tom Saintfiet débute sa carrière d'entraineur lors de la saison 1997-1998, juste après avoir raccroché ses crampons. C'est le FC Zammel, un club de son pays qui lui offre son premier contrat d'entraineur. Il y restera une seule saison. Sa première aventure en Afrique a lieu en 2000 lorsqu'il rejoint Satellite d'Abidjan en Côte d'Ivoire.

La Namibie est la première sélection qu'il entraine sur le continent, entre 2008 et 2010. Il a aussi connu le Zimbabwe en 2010, l'Ethiopie en 2011, le Malawi en 2013, le Togo entre 2015 et 2016. La Gambie où il est resté de 2018 à 2024 est l'équipe qui lui a offert le plus de stabilité. Son travail méthodique à la tête de cette sélection a permis au pays, en plus de disputer sa première CAN, d'atteindre les quarts de finale de la compétition lors de l'édition 2021 au Cameroun. Une performance qui lui avait valu le titre d'entraineur de l'année 2022 décerné par la CAF.

Style de jeu

Tom Siantfiet est un tacticien redoutable et imprévisible. Pendant les éliminatoires, on l'a vu varier les dispositifs, du 4-2-3-1 au 4-3-3 en passant par le 3-4-1-2. Preuve s'il en était encore besoin que sa philosophie de jeu dépend à la fois de la qualité des joueurs et de l'adversaire. Il cherche toujours à trouver la meilleure stratégie tactique pour remporter les matches.

« Je suis un entraîneur qui aime la discipline, la mobilisation et qui veut trouver toujours tactiquement l'occasion pour gagner ses matches. Je veux gagner toujours chaque match. Évidemment que ce n'est pas possible. Mais c'est toujours l'intention. Et vous savez, quelle que soit la philosophie de jeu, il faut beaucoup de discipline, jouer avec les qualités de l'équipe, les qualités des joueurs pour créer des occasions et marquer des buts », déclarait-il dans une interview.

Il est capable, par une motivation dont lui seul a le secret, de transformer un groupe de « no names » en une équipe imbattable.

Expérience en Coupe d'Afrique des Nations

Tom Saintfiet disputera au Maroc, sa troisième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, après avoir conduit la Gambie aux éditions 2021 au Cameroun et 2023 en Côte d'Ivoire.

Le saviez-vous ?

Avant la Gambie, Tom Saintfiet n'avait jamais séjourné plus de deux années à la tête d'une équipe depuis le début de sa carrière d'entraineur en 1997.