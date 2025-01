Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - Le Benin paré pour bousculer la hiérarchie

Surnom : les Guépards

Nombre d'apparitions : 4 (2004, 2008, 2010, 2019)

Meilleure performance : Quart de finale (2019)

Classement FIFA : 94ème (Janvier 2025)

Au Maroc, le Benin disputera pour la cinquième fois la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en fin d'année. Le pays d'Afrique de l'Ouest retrouve la compétition après avoir manqué les deux précédentes éditions au Cameroun (2021) et en Côte d'Ivoire (2023).

Sa dernière participation remonte en 2019, en Egypte, année où le pays réalisait par ailleurs sa meilleure performance dans le tournoi, en évoluant jusqu'en quart de finale.

Après deux échecs successifs à se qualifier pour le prestigieux rendez-vous du football africain, le pays a pris le temps de diagnostiquer son mal. L'arrivée de Gernot Rohr en février 2023, a apporté un nouveau souffle à l'équipe, lui permettant d'aller chercher cette qualification que le peuple se lassait déjà d'attendre.

La sélection béninoise reviendra également avec une nouvelle identité, puisqu'on parle désormais des « Guépards » du Benin, au lieu des « Ecureuils », à la suite d'une décision adoptée le 20 août 2024 par la Fédération béninoise de football. L'appellation connue depuis les années 70 et sous laquelle le Benin a participé à ses quatre précédentes CAN (2004, 2008, 2010 et 2019) est désormais révolue. Comme on peut le remarquer, le nouveau surnom s'est voulu plus imposant, à l'image des ambitions du pays qui entend bousculer la hiérarchie du football africain.

Comment ils se sont qualifiés

Lors des éliminatoires, le Benin évoluait dans la poule D en compagnie du Nigéria, du Rwanda et de la Libye. Il s'est qualifié sur le fil puisqu'avec 8 points, il était à égalité avec le Rwanda, troisième au classement final. Le bilan des hommes de Gernot Rohr affichait deux victoires, deux nuls et deux défaites, exactement comme celui du Rwanda qui avait cependant, une moyenne de buts moins élevée (-2 contre 0 pour le Benin)

Joueur à suivre

Steve Mounié

Il est le capitaine et le leader incontestable de la sélection béninoise. Steve Mounié disputera avec les Guépards, sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies après celle de 2019 en Egypte. Pour l'attaquant d'Augsbourg (30 ans) en Bundesliga, la CAN représente forcément un challenge important. Il aura certainement à coeur d'y laisser enfin son empreinte, lui qui n'avait pu inscrire le moindre but en 2019 malgré le parcours intéressant du Benin qui avait glissé jusqu'en quart avant d'être stoppé par le Sénégal, futur finaliste du tournoi.

Auteur de deux buts lors des éliminatoires, Steve Mounié a su en bon capitaine, tirer ses coéquipiers. Avec 19 buts en 58 sélections, il n'est qu'à cinq longueurs du record de Stéphane Stéphane Sessègnon, meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 24 réalisations. Le costaud attaquant qui justifie d'un excellent jeu de tête et des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne, en plus de son instinct de buteur, sera l'arme redoutable du Benin pour martyriser les défenses adverses.

Le sélectionneur

Gernot Rohr

Nommé à la tête de la sélection béninoise en février 2023, Gernot Rhor n'a pas tardé à imprimer sa marque. Le travail de restructuration de la sélection qu'il a engagé dès son arrivée, porte déjà des fruits comme l'illustre ce retour de l'équipe en Coupe d'Afrique des Nations après deux éditions manquées.

Gernot Rohr ne découvrira pas la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le technicien franco-allemand y avait conduit l'équipe du Nigéria en 2019 en Egypte. Une édition que Super Eagles avaient terminée à la troisième place. C'est également sous ses commandes que le Gabon avec atteint les quarts de finale de la compétition en 2012 lors de l'édition que le pays avait organisé conjointement avec la Guinée Equatoriale.

Le technicien de 71 ans a également entrainé le Niger entre septembre 2012 et octobre 2014, sans connaître de succès. Il a aussi eu un passage éclair à la tête du Burkina Faso de février à décembre 2015.

Gernot Rohr est un amoureux du 4-2-3-1, un dispositif qui garantit un certain équilibre parce qu'alliant une solide couverture défensive à de nombreuses options créatives en attaque. Ancien footballeur professionnel, il s'est orienté vers l'entrainement à la fin de sa carrière, en 1990. Avant sa « conquête » de l'Afrique, il a dirigé plusieurs clubs français (Bordeaux, Créteil, Nice, Ajaccio, Nantes), le Young Boys de Berne en Suisse et l'Etoile Sportive du Sahel en Tunisie.

Précédentes participations

2004 : 1er tour

2008 : 1er tour

2010 : 1er tour

2019 : Quart de finale

Le saviez-vous ?

Le Benin a évolué jusqu'en quart de finale de la CAN CAF TotalEnergies 2019 sans avoir gagné le moindre match.