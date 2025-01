Tunisie: Tourisme de chasse - Une aubaine économique pour le pays

Le tourisme de chasse, bien qu'encore modeste en termes de contribution globale au tourisme tunisien, représente une niche économique intéressante.

Le tourisme de chasse en Tunisie constitue une facette méconnue, mais fascinante, de l'offre touristique du pays. Entre ses paysages variés, ses espèces fauniques spécifiques et une réglementation stricte, cette activité attire chaque année des amateurs de chasse venus principalement d'Europe, des pays du Golfe et d'ailleurs.

La Tunisie, avec ses forêts, steppes et zones désertiques, offre une riche diversité d'habitats pour la faune sauvage. Parmi les espèces les plus recherchées figurent les perdrix, les lièvres, les bécasses, ainsi que certaines espèces migratoires comme les grives et les canards.

Un patrimoine diversifié

Ces espèces évoluent dans des écosystèmes bien préservés, notamment dans les régions de Kasserine, Zaghouan, et les zones forestières du Nord-Ouest. La gazelle des montagnes, espèce emblématique des steppes tunisiennes, est également une cible prisée dans un cadre très réglementé, qui vise à protéger les populations et à préserver la biodiversité.

Le tourisme de chasse en Tunisie est strictement encadré par le code forestier et les textes réglementaires en matière de gestion de la faune. La chasse est soumise à des autorisations spécifiques délivrées par la direction générale des forêts, et la saison de chasse s'étend généralement de septembre à mars.

Les chasseurs étrangers doivent passer par des agences spécialisées, qui organisent des séjours tout compris, incluant les permis de chasse, l'accompagnement par des guides locaux, et les équipements nécessaires. Ces agences veillent, par ailleurs, à ce que les pratiques respectent les quotas et les zones définies pour éviter toute surchasse.

Faire prévaloir ce tourisme de niches

Le tourisme de chasse, bien qu'encore modeste en termes de contribution globale au tourisme tunisien, représente une niche économique intéressante. Les chasseurs étrangers, principalement originaires de France, d'Italie et d'Espagne, dépensent significativement pour ces séjours, entre les autorisations, l'hébergement, la restauration et les activités connexes. Cette activité bénéficie également aux communautés locales, notamment à travers la création d'emplois temporaires pour les guides, les porteurs et les prestataires logistiques.

Défis et perspectives

Cependant, le tourisme de chasse en Tunisie fait face à plusieurs défis. La protection des espèces menacées, la lutte contre le braconnage, et la préservation des habitats naturels sont des enjeux majeurs.

Les autorités, en collaboration avec les organisations locales et internationales, veillent à maintenir un équilibre entre exploitation touristique et préservation écologique. D'un autre côté, le développement du tourisme de chasse peut être un levier pour promouvoir un tourisme durable et responsable. En sensibilisant les chasseurs à l'importance de la biodiversité et en renforçant les mesures de protection, la Tunisie peut positionner cette activité comme un modèle de gestion éthique des ressources naturelles. Le tourisme de chasse en Tunisie incarne au demeurant une tradition ancienne, mais aussi une opportunité économique moderne pour le pays.

Avec une gestion rigoureuse et une sensibilisation accrue à l'importance de la conservation, cette activité peut prospérer tout en respectant l'équilibre écologique et les valeurs culturelles tunisiennes. En 2024, des pays comme l'Argentine, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se sont démarqués, offrant des expériences remarquables adaptées à des intérêts divers, notamment la chasse au gros gibier et aux oiseaux.

Perspectives mondiales de la chasse souligne l'importance de comprendre les réglementations locales et la disponibilité de la faune pour améliorer chaque aventure à la chasse. La Tunisie a intérêt à s'inspirer des expériences les plus réussies pour développer cette activité et attirer un tourisme haut de gamme tout en veillant à préserver l'équilibre de son écosystème.