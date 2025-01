Tunisie: Métlaoui - Salle couverte - Les travaux toujours à l'arrêt !

C'est la plus grande ville du Bassin minier qui connaît une explosion démographique et les besoins de la jeunesse locale se font de plus en plus pressants. C'est le cas d'une salle couverte qui constitue le rêve des jeunes de la région.

L'appel du Président de la République, Kaïs Saïed, à se pencher sur les projets bloqués arrive à point nommé, et celui de cette salle couverte en est un parfait exemple.

La construction avait été lancée le 27 avril 2017 avec une enveloppe allouée de 2,4 millions de dinars, et la mise en exploitation a été programmée pour 2018. C'est une réalisation qui devait être un joyau pour la ville minière, offrant un espace d'entraînement et de compétition digne de ce nom à l'association locale de handball. L'édification de cette salle multidisciplinaire devait être en fait un bol d'air pour la jeunesse de Métlaoui, mais le chantier est à l'arrêt depuis cinq ans, laissant place à un squelette de béton et un énorme sentiment de frustration et d'amertume.

Il faut reconnaître que l'unique infrastructure sportive opérationnelle de la ville est un stade municipal datant de l'ère coloniale, et qui, avouons-le, demeure bien loin de répondre aux besoins d'un club évoluant depuis une décennie en ligue professionnelle,et d'une population jeune et passionnée de sport. Pire encore, le retard accusé dans l'achèvement des travaux a sonné le glas de l'association locale de handball qui ne peut évoluer qu'en salle couverte, ce qui a contraint la plupart de ses joueurs à évoluer sous d'autres bannières.

Le retard relevé dans l'accomplissement du chantier symbolise le fossé grandissant entre les aspirations d'une jeunesse dynamique et la réalité d'une ville en proie à l'attentisme. Sportifs et membres de la société civile se sont mobilisés à maintes reprises pour laisser entendre leurs voix, et même des manifestations ont été organisées, mais en vain : rien ne semble faire face au silence assourdissant des autorités locales.

Dans une correspondance adressée aux autorités locales à Métlaoui en date du 20 août 2024, la délégation régionale informe qu'une révision du coût de la construction a été approuvée par l'entreprise chargée des travaux qui devaient reprendre incessamment. Mais en vain, ce projet est encore dans une léthargie totale.

Cet état des lieux ne peut plus durer. Il est impératif que l'on prenne la mesure de l'urgence pour relancer ce chantier. L'achèvement des travaux de la salle couverte n'est plus un luxe, c'est une nécessité absolue pour offrir à la jeunesse de Métlaoui la chance de s'épanouir et de réaliser ses rêves.