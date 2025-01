Madagascar: Hockey sur glace - Loris Rafanomezantsoa joue pour le Canada

Une première pour un nom malgache. Loris Rafanomezantsoa, un joueur de hockey sur glace âgé de 23 ans, est membre de l'équipe nationale du Canada qui participe du 13 au 23 janvier aux Jeux mondiaux universitaires d'hiver, la FISU 2025 à Turin en Italie.

Évoluant dans le club Les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Loris Rafanomezantsoa est une pièce maîtresse de la défense de son club. Avec son aisance, sa force sur le terrain et ses expériences, il a été choisi pour figurer dans l'équipe universitaire du Canada.

« Mon père vient de Madagascar, et ma mère, mon frère, ma soeur et moi, nous sommes tous nés en France. Nous sommes arrivés à Montréal, au Québec, quand j'avais un an, et à Trois-Rivières depuis que j'ai trois ans. C'est pourquoi je me suis toujours considéré comme un Trifluvien d'adoption », confie Loris Rafanomezantsoa, dans la page de l'Hebdo du St-Maurice, parue en avril 2022.

Avec son gabarit de 1,85 m pour un poids de 85 kg, son entraîneur Daniel Renaud met de l'avant le jeu défensif du défenseur lorsqu'il parle de lui, mais surtout son attitude exemplaire : « On savait qu'on allait chercher un défenseur avec d'excellents pieds, très mobile et physique, qui est capable de jouer contre les premières lignes adverses et c'est ce qu'il a apporté depuis son arrivée.

Au-delà de ça, personnellement, je ne connaissais pas son volet humain. C'est une personne avec des valeurs incroyables, un gars d'équipe, et un gars qui est le fun à côtoyer au quotidien, toujours avec un sourire au visage. C'est le genre de gars qui emmène une couche d'énergie supplémentaire dans un vestiaire. »