Madagascar: Énergie et transformation agricole - Les préfets mis à contribution

Les représentants de l'État au niveau des régions ont présenté leurs voeux au président de la République, hier. L'occasion pour ce dernier d'enjoindre leur contribution franche et entière à la concrétisation des priorités de la politique étatique.

Un rappel des bases. Andry Rajoelina, président de la République, a profité de sa rencontre avec les préfets de région, hier, au palais d'État d'Iavoloha, pour leur rappeler la vocation de leur fonction. Il a également mis l'accent sur les priorités de la politique étatique.

La mise en oeuvre de la politique pour une transformation agricole et l'accélération de la marche vers la transition énergétique sont les deux axes principaux sur lesquels le chef de l'État enjoint les préfets à "une collaboration franche et active". Il rappelle ainsi que "vous êtes des représentants de l'État. En tant que préfet, vous avez été nommé pour concrétiser la vision étatique".

Selon la loi sur les représentants de l'État, en effet, ils "représentent le Premier ministre (...) ainsi que chacun des ministres (...). À cet effet, ils prolongent les fonctions de l'administration centrale au niveau de leur ressort territorial. (...) Ils veillent à la mise en oeuvre de la Politique Générale de l'État dans le cadre de leur ressort territorial (...)".

Les préfets de région ont présenté leurs voeux du Nouvel An au président de la République, hier. Un tel rendez-vous est aussi une occasion de fixer le cap des objectifs à atteindre en cette nouvelle année. Le locataire d'Iavoloha les a ainsi enjoints à s'activer pour faire face aux défis en matière de transformation agricole et de transition énergétique.

Paix et sécurité

Andry Rajoelina défend la politique de transformation agricole en soutenant que "c'est l'outil principal entre nos mains pour développer le pays, puisque 80 % de la population que vous administrez [s'adressant aux préfets] sont des agriculteurs". Il qualifie ainsi de cruciale l'augmentation des rendements agricoles, notamment pour le riz.

"Notre objectif est de produire un million de tonnes de paddy lors de la prochaine saison. Si nous parvenons à produire rien que la moitié, nous pourrions déjà nous passer de l'importation de riz", soutient alors le Président. Des appuis aux agriculteurs pour l'accès aux semences, aux engrais et en termes de mécanisation sont ainsi au programme.

"Avant, nous allons procéder à un état parcellaire des terrains pour définir la parcelle exacte de chaque agriculteur afin de leur apporter un appui approprié", explique Andry Rajoelina. Aussi, les préfets et autres représentants de l'État seront-ils fortement mis à contribution sur ce point. Pareillement pour l'accélération de l'installation des centrales solaires destinées à l'hybridation des centrales thermiques de la Jirama dans les districts, afin de renforcer la production d'électricité.

La réhabilitation des routes ou encore la concrétisation du projet Route du Soleil sont d'autres projets érigés parmi les priorités, sur lesquels les préfets sont appelés à s'assurer d'une coordination et d'une mobilisation des différents démembrements de l'État au niveau des régions. Tablant sur les projets à concrétiser et les enjeux de développement, le président de la République met aussi l'accent sur leur rôle en tant que garant de l'ordre et de la sécurité.

"Le représentant de l'État est responsable de l'ordre et de la sécurité publics", dispose la loi y afférente. "En somme, nous avons besoin de paix pour concrétiser notre vision. Madagascar ne mérite plus de connaître de nouveaux troubles. C'est une de vos responsabilités, puisque vous êtes aussi chargés de la paix et de la sécurité", ajoute alors le président de la République.