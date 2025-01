Tunisie: Centre culturel et sportif d'El Menzah 6 - Terrains fermés depuis deux ans !

Ce n'est pas du stade olympique d'El Menzah 6 qu'il s'agit. Mais des deux terrains qui se trouvent derrière le Centre et qui en dépendent au niveau de la gestion. Cela fait déjà deux ans qu'ils sont fermés, étant donné qu'ils sont devenus inutilisables.

Bien entendu, les jeunes de cette cité ont perdu, là, le moyen d'occuper leur temps libre. Ils se sont démenés à droite et à gauche, ont pris des initiatives pour faciliter sa remise en état et surtout profiter de sa proximité. Les promesses, il y en a eu. Mais la réalisation s'éloigne de plus en plus, surtout qu'il y a des personnes qui tiennent à ce qu'ils soient dans cet état, faisant tout pour entraver une réouverture qui ne les arrange pas.

Les raisons sont faciles à comprendre. Les jeunes contactés soutiennent que ces terrains sont ouverts dans l'état où ils sont. C'est aux responsables des lieux de mener l'enquête et de prendre les dispositions qui s'imposent.

La sourde oreille

Un des jeunes rencontrés nous a assuré que la municipalité de l'Ariana s'est montrée disposée à offrir de quoi les remettre en état. Cette généreuse proposition attend toujours l'accord. Que faut-il de plus? L'accord de la direction des lieux, ou de celle qui tire les ficelles.

Alors qu'au sommet de l'Etat, ordre à été donné de préserver les biens publics et d'éviter de déclasser quoi que ce soit avant d'essayer de les récupérer et de les remettre à niveau, les responsables on fait fi de ces recommandations et ont fait la sourde oreille.

Ces terrains ont été construits non pas seulement pour faire du...sport, mais, et c'est le plus important, pour servir à ramener les jeunes vers des lieux plus appropriés, autres que les terrasses de cafés et les dangers qui les guettent dans la rue. Nous nous demandons comment des installations qui ont coûté une fortune sont ainsi délaissées. Comment peut-on permettre à des gardiens de faire la loi et d'interdire une remise en état qui urge?

Notre interlocuteur, qui nous a conduit sur les lieux nous a assuré qu'ils ont alerté le ministère des Sports et que cela n'à rien donné. Bien entendu, c'est à vérifier. De toutes les façons, maintenant qu'ils le savent, il faudrait qu'ils agissent. Des bonnes volontés, on n'en trouve pas partout. Il ne faudrait pas les décourager.

Dont acte !