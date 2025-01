Tunisie: Evénementiel - « Africa Big 5 » dévoile son programme

Une conférence de presse s'est tenue hier à Tunis pour annoncer le programme du salon international « Africa Big 5 », qui se déroulera du 8 au 11 avril prochain au Palais des expositions du Kram. Cet événement, comme son nom l'indique, regroupe en fait 5 salons complémentaires. Le premier, le principal, c'est sans aucun doute PetroAfrica, qui d'année en année confirme, à travers le nombre croissant de ses participants, sa maturité. Il y a également le Salon du transport et de la logistique, le Salon des infrastructures, des routes et de la mobilité intelligente, Africa Traffic, le Salon de la construction, Africa Public Works, et enfin, un salon axé sur les solutions innovantes et durables, Green Africa, qui mettra l'accent sur les technologies respectueuses de l'environnement.

Cette année, plusieurs thématiques seront à l'honneur, à savoir l'économie verte, le transport intelligent et les énergies propres.

Des thématiques qui tombent à pic, dans un contexte national et international marqué par une volonté claire d'inclure progressivement la composante environnement dans toute industrie. « The road to think green », le slogan choisi par les organisateurs, confirme cette orientation.

Le pétrole, toujours le vent en poupe

Des entreprises tunisiennes spécialisées et actives sur les plans national et international, ainsi que des sociétés internationales renommées dans les secteurs de l'énergie et des énergies propres, en provenance de Libye, d'Algérie, d'Inde, de Chine, d'Italie et d'autres pays, répondront présent à cet évènement désormais incontournable des professionnels du secteur.

Par ailleurs, des experts internationaux participeront également pour débattre des enjeux énergétiques à la lumière des changements économiques et climatiques.

D'ailleurs, lors de cette conférence de presse, Ali Gaâya, expert du domaine, explique que, certes, le monde est en pleine transition énergétique, mais qu'il ne faut pas se leurrer. « Les énergies fossiles ont encore de beaux jours devant elles, peut-être même pour des générations encore », a-t-il lancé. L'expert estime que la Libye ou l'Algérie peuvent encore se hisser plus haut dans le classement des pays producteurs d'énergie, notamment en procédant à une meilleure exploitation de leurs ressources.

Selon lui, les nouvelles technologies permettraient à ces pays de tirer le meilleur de leurs potentiels. Ali Gaâya appelle à ne pas craindre l'exploitation de ce qui est communément appelé les ressources de schiste, ou plus scientifiquement le « non-conventionnel ».

Le programme du salon promet d'être riche, et sera ponctué de conférences qui verront l'intervention d'une centaine de professionnels sur des thématiques diverses et au plus proche des préoccupations des exposants. L'édition 2025 prévoit d'accueillir plus de 300 exposants et ambitionne d'attirer environ 20 000 visiteurs professionnels provenant d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie.

Le rendez-vous des professionnels

Organisé par la National Oil Corporation (NOC) libyene et l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (Etap), le salon Africa Big 5 sera l'occasion pendant 4 journées de mettre en relation des professionnels, des investisseurs, des experts et l'ensemble des acteurs de plusieurs secteurs.

« Chaque année, le nombre d'exposants ne cesse de croître, se félicite Basma Hmaidi, directrice des expositions. En 2024, nous avons compté 350 exposants et pour cette année, nous avons aménagé l'espace pour 411 stands ».

Elle a ajouté que c'est la première fois en Tunisie que cinq salons sont organisés simultanément au même endroit, une initiative qui, selon elle, renforcera le tourisme d'affaires en Tunisie et positionnera le pays comme une destination touristique et économique.

Pour sa part, le directeur du département des industries pétrolières à la National Oil Corporation libyenne, Mahboub Dreider, a souligné, pendant la conférence de presse, l'importance cruciale de la coopération entre la Tunisie et la Libye dans divers secteurs économiques, en particulier ceux liés aux énergies pétrolières et à la logistique.

Il a réaffirmé la volonté de la corporation de renforcer ses capacités et d'encourager les investissements, mettant en avant les liens économiques profonds qui unissent les deux pays ainsi que le potentiel de partenariats fructueux à même de contribuer au développement mutuel des deux nations.