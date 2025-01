Tunisie: ESS - Oussama Abid de retour au premier plan - Le métronome...

A la manière d'un métronome, le milieu de terrain de l'Etoile a pesé sur le jeu et a rayonné par sa clairvoyance dans le geste final face à l'OB. En attendant confirmation.

«L'homme ment, mais pas les chiffres », l'Etoile reste sur une série de 8 matchs sans défaite, après son dernier succès contre l'Olympique de Béja et recolle au peloton de tête. Un succès probant sur le tartan de Medjez el Bab qui en dit long sur les velléités offensives d'une équipe amenée à sortir une meilleure deuxième moitié de saison, après le faux départ sous l'ère de l'ex-coach Hammadi Daou au bilan famélique en 5 matchs.

Un homme, entre autres, est derrière cette série positive qui se poursuit, en l'occurrence le milieu offensif Oussama Abid. Auteur d'un joli doublé dont il a le secret, lors du dernier match à Medjez el Bab, il a régalé les puristes et les amateurs du beau jeu. Malgré une pelouse catastrophique, Abid a fait parler l'étendue de son talent d'une frappe à bout portant à la 54e et un tir croisé du pied droit à la dernière minute de jeu face à l'OB. Cette scène où le ballon franchit la ligne, en trouant le petit filet a suscité l'hilarité si bien que certains chroniqueurs ont supposé que cela pouvait induire l'arbitre en erreur.

Seul bémol, le carton jaune inutile reçu juste après le but pour avoir ôté son maillot. Mais il est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu Abid à pareille fête, lui qui a ramé tout au long de l'année 2024, après une époustouflante année 2023.

Quand la régularité paie...

Encore en panne de but avant ce match, après avoir disputé 13 parties dont 11 en tant que titulaire, n'ayant manqué que deux fois (le match aller face à cette même équipe de Béja et à Bizerte), Abid a enfin débloqué son compteur-buts cette saison. Il dispose d'une régularité affirmée avec l'ESS, faute de statistiques marquantes, avec tout de même 3 passes décisives. Même si le club dispose d'attaquants pour finir le travail devant à l'instar de Firas Chaouat, un joueur de la trempe de Abid ne peut que tirer la qualité offensive de l'équipe vers le haut. Abid a disputé 99 matchs officiels avec l'ESS, toutes compétitions confondues, scorant à 17 reprises, effectuant 11 passes décisives contre 11 cartons jaunes écopés.

Pour rappel, Oussama Abid, âgé de 22 ans, est un joueur formé à l'ESS et qui y a fait toutes ses classes. Avec les Pros depuis le 23 décembre 2021, son contrat expire le 30 juin 2025, faute de ne pas avoir encore été prolongé, lui qui est valorisé à 700.000 euros. Gageons que la direction étoilée et le joueur trouveront un terrain d'entente dans l'intérêt des deux parties.