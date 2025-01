Madagascar: Rugby à VII/Regroupement WCS - Le coach explique les objectifs

Dix-sept joueurs sur les vingt-six présélectionnés participent à la première journée de prise en main, hier, à Andohatapenaka. Les choses sérieuses débutent vendredi.

Tôt le matin, hier, les joueurs présélectionnés pour former l'équipe nationale de Madagascar à la World Challenger Series de Cape Town, débarquent un à un au stade Makis d'Andohatapenaka. Sur les vingt-six noms publiés sur la page Facebook de Malagasy Rugby parue mardi, dix-sept ont répondu présent. Les autres sont en cours de terminer leur dossier auprès de leurs employeurs, avant de s'impliquer dans la préparation proprement dite à partir de vendredi à Andohatapenaka.

Les premiers arrivés de la journée de mercredi ont affiché leur détermination et leur volonté de se donner à cent pour cent à cet entraînement, pour atteindre l'objectif commun. Après avoir rempli les dossiers et fiches nécessaires, Noé Mboazafy dit Razily, coach de l'équipe nationale de rugby à VII, donne un petit aperçu de ce qui attend les joueurs et de ce que Malagasy Rugby attend d'eux.

« La première journée de ce jour (mercredi) est dédiée à la prise en main. Elle consiste à s'occuper des paperasses comme l'autorisation d'absence des joueurs auprès de leur travail. C'est aussi une occasion pour nous de mettre au point les objectifs à atteindre durant le regroupement à 37 jours du début de la compétition en Afrique du Sud. Ce sera un entraînement dur et intense », confie coach Razily.

Physique irréprochable

Concernant les noms des deux premiers adversaires de Madagascar, le Canada et Hong Kong (Chine), Noé Mboazafy donne son avis : « Ce sont deux pays parmi les plus expérimentés en rugby à VII. Pour nous, c'est une première. Pour aller loin dans la compétition, notre préparation est axée sur les conditions physiques, la défense, surtout le coup d'envoi et la réception du ballon, sans oublier l'adaptation au jeu des adversaires pour marquer des essais.»

En réponse aux attentes de Malagasy Rugby, les joueurs venus au stade Makis d'Andohatapenaka, sont unanimes en affirmant que la mission est difficile, mais pas impossible.

Jean Yves Randriamalala, issu de FT Manjakaray, commente : « Durant la préparation, il faut avoir un physique irréprochable pour rivaliser les autres joueurs. Il faut miser sur l'identité du jeu malgache qui se base sur la rapidité. »

Faniriantsoa Randrianavalona du corps médical et Falisoa Narindra Rakotondrainibe, le préparateur physique, insistent sur l'hygiène de vie et l'importance du repos de chaque joueur pour faciliter la récupération après d'intenses entraînements.

Mots croisés des joueurs

Lucas Salotra Rakotomalala de 3FAI

« Ce sera la première expérience pour le pays en WCS. Au cas où je suis retenu pour faire partie des douze partants à Cape Town, je donnerai le meilleur de moi-même sans avoir peur de nos adversaires. »

Jean Marc Raoelinirina de TFA

« Les joueurs de Hong Kong sont très rapides et ils sont constitués d'expatriés. Ils ont plus d'expérience que nous, mais nous n'avons pas peur d'eux, il faut s'entraîner dur. »

Michael Rakotomalala de SCB

« C'est un tournoi mondial et nous sommes les représentants de l'Afrique. Nous misons sur l'effet de surprise car nos adversaires ne nous connaissent pas trop. »