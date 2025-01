Afrique Australe: Échanges commerciaux - Le Sud-est se prépare à la promotion des exportations

Lueur d'espoir pour les Petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices dans le Sud et le Sud-est de Madagascar. Les échanges commerciaux avec les pays membres du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la Commission de l'océan Indien (COI) pourront s'accroître, grâce au Projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce (PACFC).

Ce projet contribue à renforcer l'intégration de Madagascar avec les pays de ces régions. Les travaux de réhabilitation des Routes nationales qui relient les régions dans le Sud de Madagascar, dont l'Atsimo Andrefana, l'Androy, l'Anosy et l'Atsimo Atsinanana, et l'existence du port Ehoala à Tolagnaro vont rendre possibles ces échanges commerciaux.

Pour préparer les PME exportatrices situées dans la Zone d'influence du projet (ZIP) à ces échanges commerciaux, elles ont bénéficié de formation-accompagnement et d'incubation. Un atelier marquant le lancement de cette formation et de l'accompagnement des PME exportatrices dans la zone d'influence du projet PACFC a eu lieu à Tolagnaro le 17 janvier. Vingt-cinq exportateurs bénéficient de cette formation, pendant les quatre mois à venir.

La formation vise à renforcer les capacités des PME en gestion, entrepreneuriat, techniques agricoles améliorées et commerce international, recherche de nouveaux marchés et amélioration de la qualité des produits. L'objectif étant de les accompagner et de les former dans les domaines de la gestion, de l'entrepreneuriat agricole et du commerce international, en vue de contribuer au développement des chaînes de valeur agricoles dans les filières prioritaires de la région du Sud de Madagascar.