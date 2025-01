Afrique: Coupe du monde des traiteurs - L'équipe malgache bien entrée dans la compétition

L'équipe malgache s'illustre avec brio à la Coupe du Monde des Traiteurs qui se déroule actuellement à Lyon, dans le cadre du Salon Sirha, l'événement mondial incontournable pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et des métiers de bouche. En plein coeur de la compétition, Chef Rocco Andriamiarisatrana, membre du jury et fier représentant de Madagascar, témoigne de la bonne entrée en lice de la Team Madagascar. « L'équipe est concentrée et bien entrée dans le championnat », souligne-t-il.

Composée du coach Lalaina Ravelomanana, de la cheffe d'équipe Fenosoa Véronique Rahajamalala et de sa coéquipière Bodo Sophie Rakotovao, cette équipe dynamique ne cesse de surprendre. Depuis le lancement de la compétition lundi dernier, les Malgaches ne lâchent rien, restant sur une dynamique constante de travail et de créativité.

Hier, de 7h à 18h, les compétiteurs venus de douze pays différents ont relevé le défi de cuisiner avec tous les ingrédients fournis. Après un pesage rigoureux et la collecte des garnitures la veille, l'équipe a transporté ses créations dans un camion frigorifique en direction de Lyon pour la grande finale. « Le deuxième jour a été consacré à la cuisine, un marathon culinaire jusqu'à 18 h. L'équipe garde son sourire, même au coeur du rush », souligne Chef Rocco.

Ce jour, l'ultime épreuve se déroule en direct devant le public : le montage du buffet, la structure et le dressage des plats. Tout se joue sur la scène du Sirha Lyon, où la compétition entre professionnels du monde entier atteint son apogée. Ce concours, organisé par la Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs, réunit les talents les plus créatifs, innovants et habiles du secteur. La grande finale, qui aura lieu le 23 janvier à l'Arena Concours, promet d'être un moment exceptionnel, tant pour les participants que pour les spectateurs.

L'équipe malgache, fière de représenter Madagascar, continue de faire briller son savoir-faire et sa passion dans cette compétition de haut vol.