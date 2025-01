Cote d'Ivoire: Prix spécial panafricain ICS 2023-2024 - Mme Marie-Laure Adom Kouaho super lauréate

La directrice générale de l'entreprise Adom multiservices (Ams), Mme Marie-Laure Adom Kouaho, a été honorée. La directrice a reçu le Prix spécial panafricain Inter africain de communication et de sondage (Ics) 2023-2024 du meilleur dirigeant des entreprises de construction et de vente de logement en Côte d'Ivoire. Et ce, pour la qualité, son dynamisme et ses exceptionnelles performances dans la construction et la vente de logement.

La cérémonie de remise dudit prix a eu lieu le 17 janvier 2025, à Ivotel Hôtel d'Abidjan-Plateau, en présence des autorités politiques et administratives, parents et amis. « C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour recevoir ces différentes distinctions. Cette reconnaissance est non seulement un honneur personnel, mais elle reflète également le travail acharné, le dévouement et l'engagement de toute l'équipe Ams entreprise », s'est réjouie Mme Marie-Laure Adom Kouaho.

Selon elle, cette distinction démontre l'importance des valeurs d'intégrité, d'innovation, de rigueur et d'excellence. « Je suis particulièrement reconnaissante envers l'Inter africain de communication et de sondage (Ics-CI) représentée par M. Kéita Yves Ibrahim pour cette reconnaissance », a-t-elle ajouté. Ce prix renforce la détermination à poursuivre, a-t-elle dit, notre quête d'innovation et d'excellence dans ce secteur stratégique qu'est l'immobilier en Côte d'Ivoire.

La directrice a également témoigné sa gratitude au ministre Bruno Nabagné Koné pour sa disponibilité, sa sollicitude et pour toutes les grandes réformes qu'il a apporté dans le secteur de l'immobilier, ainsi que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, pour la confiance et la bonne qualité de la collaboration entre sa structure et ses services. Sans oublier l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires, pour leur passion et leur professionnalisme sans lesquels ce parcours aurait été bien différent, et le Tout-Puissant Dieu pour sa grâce.

Cette rencontre solennelle a permis à Mme Adom Kouaho de lever un coin de voile de ses ambitions. Il s'agit notamment du projet : « Lilium II » situé à Ebimpé, composé de 12 immeubles dont 5 immeubles de moyen standing et 07 immeubles de type économique pour un ensemble immobilier de 390 appartements, de 3 à 5 pièces principales, « Les Lys D'Ebimpé » consistant en un lotissement de terrains nus, le projet « Des Résidences Cannes Dorées », situé à Bingerville qui consiste en un immeuble de 18 appartements de moyen standing,

Et enfin, le projet des « Résidences Bois D'argent », une mini cité résidentielle de très haut standing, alliant confort-lux et sécurité constituée de 17 villas duplex.

De son côté, Kéita Yves Ibrahim directeur général Inter africaine de communication et de sondage a souligné que l'entreprise a été distinguée grâce à sa qualité et ses performances dans le secteur immobilier visant à accompagner l'Etat ivoirien à atteindre ses objectifs en matière de logements.