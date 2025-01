Tunisie: Maddouri préside la commission des grands projets environnementaux - Accélérer l'agenda écologique au pays

Kamel Maddouri, chef du gouvernement, a présidé ce mercredi 22 janvier 2025 la deuxième réunion de la commission des grands projets, consacrée aux projets environnementaux, à l'élimination de la pollution, à la gestion des déchets ménagers et similaires, ainsi qu'à l'amélioration des installations d'assainissement et de dessalement de l'eau de mer.

Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du droit constitutionnel garantissant un environnement sain et équilibré, tout en soulignant l'engagement de l'État pour la protection du climat et la lutte contre la pollution environnementale. Ces efforts visent également à concrétiser les orientations du président de la République visant à accélérer l'exécution des projets publics, simplifier les procédures et les délais, tout en favorisant un développement régional équitable.

Lors de l'ouverture de la réunion, Kamel Maddouri a souligné l'importance stratégique du dossier environnemental, le qualifiant de secteur vital dans la politique générale de l'État. Il a rappelé que la préservation de l'environnement et du climat, ainsi que la promotion de la santé des Tunisiens, demeurent des priorités absolues. Pour ce faire, le chef du gouvernement a mis en avant l'importance de mettre en place un système intégré pour le traitement et la valorisation des déchets, particulièrement dans la production d'énergie, tout en favorisant un nouveau dynamisme en matière de développement, d'investissement et de création d'emplois dans les zones prioritaires.

Kamel Maddouri a également insisté sur la nécessité de mobiliser tous les efforts pour résoudre les difficultés techniques, foncières et financières qui entravent la réalisation des projets d'assainissement. Il a souligné l'importance d'améliorer les programmes d'élimination de la pollution et de renforcer les méthodes de traitement actuelles, notamment en réformant la législation sur la gestion et la valorisation des déchets. L'utilisation des technologies modernes économes en énergie a également été un point clé, ainsi que la mise en oeuvre des décisions du conseil ministériel restreint du 6 janvier 2025 sur la gouvernance et l'efficacité du secteur de l'assainissement.

Lors de la réunion, la commission a fait le point sur l'avancement de plusieurs projets environnementaux, abordant les défis rencontrés et les mesures nécessaires pour accélérer leur mise en oeuvre. Parmi les projets examinés, figurait celui de la station de dessalement d'eau de mer à Sousse, pour lequel des mesures ont été prises afin d'assurer son achèvement et sa mise en service avant l'été prochain.

Des décisions importantes ont été prises, notamment :

- L'adoption des résultats de la première phase de l'étude technique pour déterminer le site d'implantation d'une unité de traitement et de valorisation des déchets dans le Grand Tunis, tout en accélérant l'étude pour déterminer un second site pour d'autres gouvernorats.

- La finalisation des démarches pour le lancement de la construction d'une unité de traitement des déchets à Kasserine.

- La réaffectation de 19 hectares pour l'extension de l'unité de Sfax et la mise en place d'un calendrier pour finaliser les démarches nécessaires.

- La concrétisation des projets d'assainissement dans plusieurs régions, avec la mise en service de nouvelles stations d'assainissement avant la fin du premier trimestre 2025.

- Le lancement d'un programme énergétique visant à installer des unités photovoltaïques dans les stations d'assainissement à Kairouan, Monastir, Mahdia et d'autres régions.

Kamel Maddouri a également annoncé le début des travaux pour de nouvelles stations d'assainissement dans diverses régions et la poursuite de l'amélioration des infrastructures existantes, avec un objectif de raccordement de milliers de foyers au réseau d'assainissement.

Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique de développement durable visant à améliorer la gestion des ressources en eau, à réduire la pollution et à favoriser un cadre de vie plus sain pour les Tunisiens.