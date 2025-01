Sénégal: Le chef de l'État tient à la relance du tourisme et à la mise aux normes des marchés

Dakar — Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier, de consolider la relance du tourisme et de renforcer la mise aux normes des marchés et espaces commerciaux.

"Le tourisme représente un secteur stratégique dans la création d'emplois. À ce titre, le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre du Tourisme et de l'Artisanat de prendre toutes les mesures nécessaires pour consolider la relance du secteur et la promotion des sites et potentialités touristiques du Sénégal", a écrit le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

M. Faye "a souligné l'urgence de renforcer les dispositifs de sécurisation de toutes les zones et de tous les sites et établissements touristiques du Sénégal, en réorganisant notamment la police touristique".

"Il a demandé au Premier ministre de tenir dans les prochains jours un conseil interministériel sur le tourisme", rapporte M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.

Il s'agira, explique la même source, de "traiter de toutes les mesures urgentes et adéquates à prendre pour affermir le développement hardi du secteur".

"Face à la récurrence des incendies et des problèmes de sécurité signalés dans plusieurs marchés du pays [...], le président de la République a demandé aux ministres chargés du Commerce et des Collectivités territoriales de veiller [...] au renforcement de la sécurisation et de la mise aux normes des marchés et espaces commerciaux, sur l'étendue du territoire national", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye "a invité le ministre chargé du Commerce à accélérer l'évaluation et la restructuration du Programme de modernisation et de gestion des marchés, selon les nouvelles priorités de l'État en termes d'aménagements et de réalisations de sites et de projets commerciaux".