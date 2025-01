Algérie: Réunion du gouvernement - Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à la présentation d'une communication sur les préparatifs de la saison du Hadj, ainsi que des présentations relatives au déploiement de la fibre optique, aux secteurs de l'éducation, de l'habitat, de l'agriculture et du cinéma, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 22 janvier 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à la présentation d'une communication sur les préparatifs de la saison du Hadj 1446/2025, qui a permis de passer en revue les différentes mesures prises visant à garantir les meilleures conditions pour accomplir les rites du Hadj au cours de la saison à venir.

Par ailleurs, le Gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement de la révision du statut et du régime indemnitaire des corps spécifiques de l'éducation nationale, visant à promouvoir le statut social de l'enseignant et des fonctionnaires de cet important secteur éducatif, en exécution des instructions de Monsieur le Président de la République.

A ce titre, le Gouvernement a examiné les différentes mesures proposées pour la révision des programmes scolaires de manière à permettre leur développement et d'en réduire le volume, tout en mettant l'accent sur la relation de coopération et de complémentarité entre les secteurs public et privé, afin d'assurer une éducation de haute qualité, conformément aux textes réglementaires pertinents, et en concertation avec les différents corps de la communauté éducative et les parents d'élèves.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur les procédures de mise en oeuvre du projet de réalisation du film cinématographique sur l'Emir Abdelkader, dont le Président de la République a ordonné d'accélérer le lancement, et qui vise à mettre en valeur les dimensions universelles et la haute symbolique que représente la personnalité de l'Emir Abdelkader de par sa lutte contre le colonialisme, ses efforts dans l'édification de l'Etat algérien contemporain et sa renommée mondiale.

Enfin, le Gouvernement a passé en revue les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme de déploiement de la fibre optique à travers le territoire national, de l'état d'avancement du programme de logements promotionnels aidés (LPA) de la wilaya d'Alger, ainsi que les mesures prises pour lutter contre la propagation de la fièvre aphteuse".