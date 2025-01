Algérie: Le président de l'APN reçoit une délégation parlementaire de la Slovénie

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu, mercredi, une délégation parlementaire de la Slovénie, conduite par le président du groupe parlementaire d'amitié Slovénie-Algérie, Miroslav Gregoric, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, M. Boughali a souhaité que cette visite contribue à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment parlementaire et économique, précise la même source.

Les deux parties ont évoqué les moyens de tirer mutuellement parti de l'expérience parlementaire dans l'élaboration des textes juridiques et de renforcer la coopération dans les secteurs de l'enseignement supérieur, des technologies de pointe, de l'énergie et de l'économie, en intensifiant les échanges et la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays, notamment à la lumière de l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à multiplier les efforts pour diversifier les sources de richesse et sortir de la dépendance au pétrole.

S'agissant des relations internationales, le président de l'APN a salué la reconnaissance par la République de Slovénie de l'Etat de Palestine, qualifiant cette position de "courageuse", réaffirmant la constance des positions de l'Algérie en faveur des causes régionales et internationales et son engagement à soutenir les causes justes, notamment les causes palestinienne et sahraouie.

Déplorant "certaines positions négatives" du Parlement européen envers l'Algérie, M. Boughali a souhaité que "la Slovénie, en tant que membre du Parlement européen, joue un rôle pour rééquilibrer les positions de ce dernier".

"L'Algérie rejette toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures et n'a de leçons à recevoir de personne en matière de droits de l'Homme et de libertés", a-t-il martelé.

Le président de la délégation slovène a, de son coté, affirmé la disposition de son pays à renforcer et promouvoir les relations de coopération bilatérale, pour couvrir davantage de domaines d'intérêt commun, évoquant, par là même, la possibilité d'échange d'expertises, notamment en matière de coopération parlementaire.

Evoquant les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, M. Gregoric a salué l'accord de cessez-le-feu et condamné le génocide commis contre le peuple palestinien, affirmant que la reconnaissance de la cause palestinienne, bien que tardive, est "un devoir morale et humanitaire".

La rencontre s'est déroulée en présence du vice-président de l'APN, chargé des relations extérieures, M. Monder Bouden, du président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger, Mohamed Khouane, et de la présidente du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Slovénie, Maria Amraoui, ajoute le communiqué.

Pour rappel, la délégation slovène est arrivée, mardi, en Algérie pour une visite officielle du 21 au 24 janvier.