Algérie: Skikda - 162 millions de dinars pour la réhabilitation des infrastructures devant accueillir une partie des Jeux scolaires africains

Skikda — La wilaya de Skikda a consacré 162 millions de dinars pour la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures de la jeunesse et des sports devant abriter une partie des Jeux scolaires africains (20-30 août 2025), a indiqué mercredi le directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Ramdane Benloulou.

Le même responsable a précisé que cette enveloppe financière, puisée des programmes sectoriels de développement et du Fonds de wilaya pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, permettra la réhabilitation et la requalification de salles omnisports et des structures de jeunesse qui accueilleront cette manifestation africaine entre le 20 et le 30 août 2025.

M. Benloulou a également précisé, dans ce contexte, que 85 millions de dinars ont été alloués à la réhabilitation des salles omnisports Frères-Bouchache et 20-Août 1955, au chef-lieu de wilaya, et 77 millions de dinars à la réhabilitation des maisons de jeunes des communes de Skikda, d'El Hadaïk, d'El Harrouch et de Collo qui accueilleront les délégations participantes.

Selon le même responsable, la wilaya de Skikda accueillera quelque 500 participants aux Jeux scolaires africains, entre athlètes, staffs techniques et encadreurs, dans les disciplines de handball, de kung-fu, de taekwondo et de beach-volley.