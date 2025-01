Algérie: Réunion du gouvernement - Exposé sur les procédures de mise en oeuvre du projet de réalisation du film sur l'Emir Abdelkader

Alger — Le Gouvernement a entendu, mercredi lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, un exposé sur les procédures de mise en oeuvre du projet de réalisation du film cinématographique sur l'Emir Abdelkader, dont le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné d'accélérer le lancement, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Le gouvernement a entendu "une présentation sur les procédures de mise en oeuvre du projet d'un film sur l'Emir Abdelkader, dont le Président de la République a ordonné le lancement rapide", et qui vise à "mettre en valeur la dimension universelle et la haute symbolique que représente l'émir Abdelkader à travers sa lutte contre le colonialisme, ses efforts dans l'édification de l'Etat algérien contemporain et sa renommée mondiale".

Le président de la République a affirmé, dans une allocution prononcée à l'ouverture des Assises nationales sur le cinéma au Centre international de conférences (CIC), à Alger du 19 au 20 janvier, que "tous les moyens ont été mobilisés pour la production d'un film à la hauteur du symbole de l'Algérie et de la résistance populaire, l'Emir Abdelkader".

Le président de la République a ordonné, en octobre dernier lors de la réunion du Conseil des ministres, le lancement d'un appel d'offres international pour la production et la réalisation d'une importante oeuvre cinématographique sur l'Emir Abdelkader. Cette démarche vise à conférer à cette oeuvre une dimension universelle, vu la haute symbolique que représente l'Emir Abdelkader, de par son parcours dans l'édification de l'Algérie contemporaine et son rayonnement international, outre tous ses efforts consentis pour la protection des minorités à travers le monde, soutient le président de la République qui a ordonné d'ouvrir la voie aux compétences cinématographiques algériennes et mondiales, en tenant compte du contenu convenu dans le cahier de charges.

Toujours dans le cadre des préparatifs en cours pour le lancement d'un projet de production d'un film international sur l'Emir Abdelkader, une commission de haut niveau, composée de personnalités du cinéma et d'historiens, a été installée en 2023 pour évaluer et enrichir le cahier des charges pour la sélection d'un scénario du film sur l'Emir Abdelkader.

Cette instance, sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts, aura également pour tâche d'évaluer et d'approuver les propositions de scénarios qui seront présentées dans le cadre d'un concours international.

Un décret présidentiel portant création de l'établissement public "Al Djazaïri pour la production, la distribution et l'exploitation du film sur l'Emir Abdelkader", actuellement sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, et chargé de produire, de distribuer et d'exploiter le film cinématographique consacré à l'Emir Abdelkader, a été publié au Journal officiel en 2021.