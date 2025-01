La dixième session de la réunion ministérielle interministérielle interrégionale africaine du bureau de la Conférence des Parties à la Conventions internationale contre le dopage (COP9) s'est tenue mardi 21 janvier, à Banjul sous la présidence du vice-président gambien, Mohamed Diallo.

En plus du renouvellement du mandat du Président de la COP9, Matar Bâ, pour un second mandat biennal 2026-2027, les ministres africains se sont engagés sur un certains un nombre de points pour renforcer la gouvernance du sport en Afrique en favorisant la coopération interrégionale.

La 10e session de la Conférence des Parties COP9 s'est tenue hier, mardi 21 janvier, à Banjul sous la présidence du vice-président de la Gambie Mohamed Diallo. Cette rencontre a pour objectif de lutter contre le dopage et de mobiliser des efforts communs pour construire une gouvernance du sport durable en Afrique.

La COP9 acte le renouvellement du mandat Matar Ba

En plus d'encourager fortement aussi la poursuite du leadership de l'Afrique dans le domaine des valeurs du sport, de l'éthique et de l'intégrité au niveau mondial, la COP9 a décidé de reconduire Matar Ba à la tête de l'organisation pour un second mandat biennal 2026-2027. C'est une des fortes résolutions de cette réunion ministérielle interrégionale africaine du bureau.

L'organisation dirigée par l'ancien ministre des sports s'est engagée, dans la résolution issue de la rencontre, sur un certain nombre de points. Il s'agit de tirer parti de l'élan généré par les engagements avec l'UNESCO et d'autres partenaires régionaux et mondiaux, notamment l'Union africaine, pour renforcer la gouvernance et l'impact social du sport à travers l'Afrique. Dans les recommandations, les ministres africains se sont convenus d'explorer les voies et moyens de mettre en place un organe ministériel africain pour les engagements internationaux sur l'intégrité du sport.

Ce qu'ils considèrent comme une étape essentielle pour rationaliser la collecte et l'analyse des données pertinentes et harmoniser les cadres, stratégies et prises de décision régionaux en matière d'intégrité du sport, conformément aux normes mondiales.

Sur ce, l'organisation dirigée par Matar Ba a invité tous les gouvernements africains à s'engager activement pour doter la gouvernance du sport des ressources, de la vision et du leadership nécessaire à sa cohérence et à son efficacité internationale, en donnant la priorité à l'autonomisation des jeunes et à l'inclusivité des genres.

Elle a également réitéré la nécessité de prioriser l'investissement dans le sport comme un pilier stratégique pour cultiver des sociétés plus saines, plus productives, plus pacifiques et durables. Il s'agit aussi encourager la collaboration continue avec l'UNESCO pour s'appuyer sur son expertise, ses données, ses cadres normatifs et plaidoyer pour relever les défis de la gouvernance du sport et élargir le leadership du continent dans l'agenda mondial du sport.

Président BARROW, désigné « champion » et invité à Paris

La COP 9 invite enfin le Président de la Gambie, Adama Barrow, à défendre et à assurer la visibilité de l'Engagement africain pour le changement dans l'intégrité du sport, notamment en tant qu'invité d'honneur à la dixième session de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.