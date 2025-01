Egypte: L'Égyptien Omar Marmoush quitte Francfort et signe à Manchester City

Omar Marmoush quitte l'Allemagne et l'Eintracht Francfort pour rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola. Le prolifique attaquant de 25 ans s'est engagé pour quatre saisons et demie, a précisé Manchester City, soit jusqu'à l'été 2029. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Selon les presses allemande et britannique, il atteint entre 70 et 80 millions d'euros (dont 5 millions d'euros de bonus).

Il s'agit de la troisième recrue hivernale du club mancunien, après les défenseurs centraux ouzbek Abdukodir Khusanov et portugais Vitor Reis. La signature de l'attaquant égyptien intervient quelques heures après la défaite des Citizens sur la pelouse du Paris SG (4-2), qui plonge le club anglais (8 points) au bord de l'élimination en Ligue des champions, avec l'obligation de s'imposer dans une semaine à domicile contre Bruges pour se qualifier in extremis pour les barrages.

Concurrent d'Erling Haaland ?

Omar Marmoush arrive en doublure ou comme concurrent d'Erling Haaland, choix numéro un et quasiment unique pour l'entraîneur Pep Guardiola cette saison, qui a prolongé la semaine dernière son bail avec les Citizens jusqu'à l'été 2034.

Y a-t-il une chose qu'Omar Marmoush ne sache pas faire ? Marquer, c'est devenu sa spécialité. Encore méconnu la saison dernière, l'Égyptien ne s'arrête plus : 20 buts en 26 matches dont 15 en championnat, seul Harry Kane fait mieux en Bundesliga.

Faire jouer ses partenaires, pas de problème non plus. Le Pharaon est le meilleur passeur du championnat allemand avec neuf caviars distribués. Ses trois coups francs marqués en une semaine en novembre ont aussi fait d'Omar Marmoush un des joueurs les plus redoutables de la planète sur coup de pied arrêtés.

Le joueur de 25 ans est aujourd'hui l'archétype de l'attaquant moderne. Une palette si large attire l'attention et c'est donc en Premier League avec à Manchester City qu'il a choisi de poursuivre son ascension fulgurante.

Habitué à briller dans un système à deux attaquants à Francfort où sa complicité avec le Français Hugo Ekitike a fait merveille, Omar Marmoush arrive dans une équipe où le poste d'unique numéro 9 est occupé par Erling Haaland, qui a prolongé chez les Skyblues jusqu'en 2034, et risque de faire un peu d'ombre à l'Égyptien.

S'imposer au pays de son compatriote Mohammed Salah sera un défi de taille, à la hauteur du talent d'Omar Marmoush.

L'international égyptien a fait ses classes à Wolfsburg, où il a commencé par évoluer dans l'équipe réserve pendant trois saisons, avant de rejoindre l'équipe première à l'été 2020. Le club de Basse-Saxe l'a prêté une saison et demie (Sankt Pauli en 2e division et Stuttgart en Bundesliga) avant de le laisser partir libre à l'été 2023 à Francfort.