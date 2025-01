Sénégal: 'Collusion' avec le ministère de la communication - Maimouna Ndour Faye recadre Daouda Mine et Mamadou Thior

Lors du point de presse organisé ce mercredi par le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), Maimouna Ndour Faye, directrice générale de 7TV, a vigoureusement dénoncé la démarche de ses pairs notamment du CORED et de la commission nationale de distribution des cartes presse, qu'elle soupçonne d'être en collusion avec le ministère de la communication dans son bras de fer avec les médias. La patronne de 7TV face à cette situation appelle aux responsables de ces structures à ne pas trahir leurs pairs.

Dénonçant la démarche du ministre Alioune Sall, dans son bras de fer avec le CDEPS en cherchant sa légitimité à travers des responsables du CORED et de la commission nationale de distribution de la carte nationale de presse qu’il consulte dans chacune de ses décisions, Maimouna Ndour Faye soupçonne le ministre de se débarrasser de ceux qui sont légitimes pour intégrer d’autres qui ne sont pas légitimes. « On ne peut pas venir dans un secteur et à chaque fois qu’il y a quelque chose, tu appelles Mamadou Thior ou Daouda Mine », constate-t-elle.

A cet égard, elle indique que le CORED ne devrait même pas se rapprocher du ministère. Selon la patronne de la 7Tv le CORED doit réclamer son indépendance. C'est un tribunal des pairs. Il n'a pas à être escorté où que le ministère lui convoque.

Quant à la commission nationale de distribution de la carte nationale de presse dirigée par le journaliste et juriste Daouda Mine. « Quel que soit leur implication par le ministre dans ses décisions, ils ne doivent pas trahir leurs pairs. Ils n'ont pas le droit de s'associer à certaines démarches irrégulières et illégales que le ministre de la communication prenne à l'égard des médias, après il les utilise comme caution en les invitant à la RTS pour faire sa communication », a invité Maimouna Ndour Faye.

Avant de poursuivre « Quand j'ai appris que Daouda Mine fait partie de ceux qui sont associés à ces concertations, j'étais rassurée, mais je me rends compte que Daouda Mine est sorti pour légitimer les décisions du ministre de la communication. Ce n'est pas de ses prérogatives. Ils ne sont pas les communicants du ministère. Ils n'ont qu'à sortir et aller occuper leurs services et éviter de légitimer les coups fourrés du ministre de la communication », a encore invité la directrice générale de la télévision 7Tv.