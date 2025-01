Maroc: Signature d'une convention relative à la cession du Portail de la Transparence

Rabat — Une convention relative à la cession du Portail de la Transparence (www.chafafiya.ma) a été signée, mercredi, par la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le président de la Commission du Droit d'Accès à l'Information (CDAI) et de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), Omar Seghrouchni.

Cette initiative marque un "jalon majeur" dans la mise en oeuvre des dispositions de la loi n°31.13 sur le droit d'accès à l'information pour toutes les institutions indiquées par l'article 2 de cette loi, indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration (MTNRA).

La convention définit les modalités techniques et organisationnelles pour assurer un transfert optimal de cette plateforme de référence du MTNRA vers la CDAI. Ce transfert inclut les fonctionnalités existantes, les spécificités techniques, ainsi qu'un accompagnement et une assistance technique garantis par le MTNRA pour une durée de six mois.

Le portail www.chafafiya.ma a pour vocation d'être une interface interactive entre plusieurs institutions, à savoir, la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers, les administrations publiques, les tribunaux, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute personne morale de droit public, ainsi que toute autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service public et les institutions et instances prévues au Titre XII de la Constitution, et les citoyens, à travers la réception et le traitement des demandes d'accès à l'information, ajoute-t-on de même source.

Ainsi, la CDAI, entité en charge du suivi de la bonne application du droit d'accès à l'information sur le plan national, mettra à disposition de ces institutions ce portail à vocation nationale.

Ce partenariat s'inscrit dans une vision plus large ne s'arrêtant pas aux administrations publiques mais étant à la disposition de toutes les institutions citées.

La plateforme www.chafafiya.ma deviendra ainsi un outil central pour encourager la participation citoyenne et promouvoir une culture d'ouverture au sein des institutions publiques, conclut le communiqué.